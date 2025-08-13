好きな人には、ぜひ向こうから告白して来てほしいもの。では、男性はどんな瞬間に告白を決意するのでしょうか。スゴレン男性読者へのアンケートを参考にした「男性が『もう告白せずにはいられない！』と気持ちを抑えられなくなる瞬間」をご紹介します。【１】恋愛相談した友人に「すぐに告白した方がいい！」と背中を押されたとき「冷静にアドバイスを受けたら、今しかないと思えた」（２０代男性）というように、客観的な分析に後