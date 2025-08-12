2025年８月12日、FWの藤本佳希（31歳）がモンテディオ山形から愛媛FCに完全移籍を果たした。1994年２月３日生まれの藤本は愛媛県出身。2018年から2021年まで愛媛FCでプレーしており、古巣への電撃復帰となる。その愛媛では2019年のJ２で９ゴール、2021年のJ２で10ゴールを決めている。山形では大怪我で長期離脱した時期もあったが、2023年シーズンにはJ２で10ゴールを挙げて存在感を示した。今回の移籍を受け、31歳のスト