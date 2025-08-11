韓国生まれのコスメブランド「OHSOPH(オソフ)」が、ついに日本に上陸！ぷっくり涙袋がつくれるペンシルライナー＆アイシャドウ、透明感たっぷりのトーンアップベースクリーム、ナチュラル仕上げのロングラッシュマスカラ、そして目元にやさしいまつ毛美容の魅力をたっぷりとお届けします。パーソナルカラー別のおすすめカラーや使い方も紹介しているので、お見逃しなく！ 日本上陸