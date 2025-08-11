Kara★ageさんのシリーズ漫画「VS保育園」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。保育園で、息子が保育士から乱暴な扱いを受けている場面を目撃してしまった母。思わず止めに入ると、保育士は焦った様子で誤魔化しました。納得のいかない母が園長に電話したところ…という内容で、読者から、「ショッキングすぎる」「ありえない！」などの声が上がっています。最初は園長を信頼していたが…会社