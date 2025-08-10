西武のドラフト２位・渡部聖弥外野手が１０日、母校の広陵（広島）が第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場を辞退したことを受けて、楽天戦（ベルーナＤ）の試合前に「このタイミングで辞退となって、対戦相手とかに迷惑をかけている。そういうのは母校として申し訳ない気持ちが強いです」と語った。同校３年だった２０２０年はコロナ禍のため、夏の地方大会、甲子園大会が中止となった。「自分の時は甲子園がなく