◇プロ野球オープン戦西武 4-1 DeNA(20日、ベルーナドーム)DeNAの相川亮二監督が、この試合で初回の第1打席にフルスイングをし、体を痛めて交代した筒香嘉智選手の状態について言及しました。この日、行われた西武とのオープン戦で、筒香選手は4番・ファーストで先発出場。しかし、初回に無死1、3塁のチャンスでむかえた第1打席の初球、インコースのストレートをフルスイングし体を痛めた様子をみせます。1度ベンチに戻りますが