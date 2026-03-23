◇オープン戦西武2―4DeNA（2026年3月22日ベルーナD）西武・隅田が、WBC後初の実戦で4回1安打無失点の好投を見せた。「内容は悪くなかったが、直球が思うように投げられていない。（開幕までに）しっかりと調整したい」と振り返った。課題はNPB球への対応。チームに合流後に「WBC球よりもボールが小さく感じる」などと感覚のズレを口にしていた。この日は47球を投じ「ブルペンから良くなかった。良くないなりに投げるこ