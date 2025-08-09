撤退しない？　近所の販売店なくならない？　いくらトランプ大統領が吠えても日本で輸入車を買う層が増えないワケWEB CARTOP

日本の新車市場における輸入車比率 長年変化がない理由とは

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本の新車市場における輸入車比率は約6.7%に留まっていると筆者が綴った
  • 趣味性やブランド志向で買われる特殊な市場構造も台数がそれほど出ない一因
  • 状況次第では日本市場から撤退してしまうのではと不安を抱く人もいるそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 2025年7月30日、ホワイトハウスのルーズベルト・ルームで議会法案に署名するドナルド・トランプ大統領。
    ｢トランプ関税｣の最悪の事態はこれから起きる…日本の自動車産業の次に狙われる｢2つの重要産業｣ 2025年8月4日 9時15分
  • ホワイトハウスで話すドナルド・トランプ米大統領＝7月31日、ワシントン
    ｢輸入した日本車｣が｢国産のアメ車｣の関税率より安くなる…関税15%でドヤ顔､トランプ氏のまさかの大誤算 2025年8月5日 8時15分
  • 韓国・自動車
    自動車関税は日韓とも15％、「韓国車にシェア拡大のチャンスか」との報道に韓国ネットは反論 2025年8月5日 10時0分
  • アメリカでトヨタの主力車種の一つのカムリ
    トランプ関税で駆け込み、７月はアメリカでトヨタ２０％増・マツダ１３％増…日産は下旬に発表 2025年8月2日 22時10分
  • 【写真・画像】 あいのり・クロ、フットネイル中に停めた駐車料金に衝撃「特に値段も見ずに」 　1枚目
    元あいのりメンバー、フットネイル中に停めた駐車料金に衝撃「特に値段も見ずに」 2025年8月8日 16時59分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 広陵高校に実名告発「性被害に」
    2. 2. 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言　「棋力の担保は取れているのでしょうか」
    3. 3. 手のひら返し YOSHIKIに冷めた声
    4. 4. 店員が神対応 常連客二度と来ず
    5. 5. 甲子園 広陵応援席に「異変」が
    6. 6. 三浦友和 終の棲家探しを始める
    7. 7. 氷川きよしの水着姿にSNS騒然
    8. 8. イチャイチャで転落死 ブラジル
    9. 9. SNS禁止の広陵 批判知らず出場?
    10. 10. 甲子園 第4試合にSNS「えっ?」
    1. 11. 性の表現大胆過ぎ 800万円CMでNG
    2. 12. 差別 へずまりゅう氏の処分要求
    3. 13. 「中居潔白界隈」ヒートアップ
    4. 14. コロナ感染者 1週間で2万人超え
    5. 15. ボクサー神足茂利さん死去 28歳
    6. 16. キンプリ最新曲「なぜ売上増」
    7. 17. 運転手に怒鳴る老人 返り討ちに
    8. 18. 隣の個室大騒ぎ→誰もいなかった
    9. 19. 利益優先してる マック批判殺到
    10. 20. YOSHIKI ダンダダン劇中歌に困惑
    1. 1. 広陵高校に実名告発「性被害に」
    2. 2. 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言　「棋力の担保は取れているのでしょうか」
    3. 3. イチャイチャで転落死 ブラジル
    4. 4. コロナ感染者 1週間で2万人超え
    5. 5. 利益優先してる マック批判殺到
    6. 6. 札幌まつりで騒動か 少女を逮捕
    7. 7. 日本人だけ突出して多い逮捕理由
    8. 8. 14歳溺れ重体 救助の男性は死亡
    9. 9. 海岸で発見の男性遺体 身元判明
    10. 10. 生徒とSNSで私的やりとり 処分
    1. 11. 口から泡 救急搬送で料金徴収
    2. 12. 「ニセ株主優待券」被害が相次ぐ
    3. 13. 「NHKプラス」利用者は戸惑いか
    4. 14. 上半身遺体と右足 同一人物か
    5. 15. 下山中に意識失う 55歳男性死亡
    6. 16. 伊東市長「出頭」の意向を示す
    7. 17. ようやく妻が死んだ 動画に反響
    8. 18. 溺れた男子救助も 53歳男性死亡
    9. 19. 池袋暴走事故 遺族に二次被害
    10. 20. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    1. 1. 差別 へずまりゅう氏の処分要求
    2. 2. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
    3. 3. ヤクザたちに人気 意外なお中元
    4. 4. 「事件」で通報される→13歳差婚
    5. 5. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
    6. 6. エアコンの電気代 風量で3倍に?
    7. 7. 総裁選前倒し求める声相次ぐ
    8. 8. ポケカ大量廃棄 民泊で異様光景
    9. 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    10. 10. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
    1. 11. 伊東市長が出頭拒否 弁護士苦言
    2. 12. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
    3. 13. 神谷代表 指摘される守備の弱さ
    4. 14. 夏の賞与額暴露 不安は尽きない
    5. 15. 「月3700円安い」夏の節電テク
    6. 16. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    7. 17. タイミーを4時間 いくら貰える?
    8. 18. 冷蔵庫が空 生活保護受けられず
    9. 19. 行為強要「俺は数人殺している」
    10. 20. 参院選で無効票２６００票水増し、大田区長「区民の信頼揺るがす結果」…複数の選管職員が不正関与か
    1. 1. フェンタニルの拠点あったと公表
    2. 2. 韓国 鬼滅の始球式に批判殺到
    3. 3. プーチン氏 ウに領土割譲要求か
    4. 4. 日本の「関税追加爆弾」避ける
    5. 5. 台湾で大型キノコ発見 食事妨害
    6. 6. 関税 米側が「遺憾」と修正意向
    7. 7. 日本資産差し押さえ 韓で認めず
    8. 8. 学術誌に掲載される論文の不正
    9. 9. 犬の全身に薬 韓国の動画に批判
    10. 10. 米が新たな貿易秩序の形成に入る
    1. 11. 北朝鮮青年舞踏会で「劣等感」も
    2. 12. 米で乳児4人殺害 手助けした疑い
    3. 13. 熱湯チャレンジで弟が火傷 米国
    4. 14. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
    5. 15. 日米の相互関税 米国も認める
    6. 16. TABLO 学歴詐称疑惑に胸中を語る
    7. 17. 無印良品の商標巡り複雑な攻防
    8. 18. 米国による追加関税に世界が困惑
    9. 19. 日本の教科書「本当にいい」反響
    10. 20. 中国でステルス機の写真が流布
    1. 1. ビザ免除で中国人観光客が急増
    2. 2. 換気扇を24時間稼働 月の電気代
    3. 3. 2度の大暴落「12年前の教訓」
    4. 4. タワマン購入で「大失敗」の事例
    5. 5. 35歳から会社に できぬ人の特徴
    6. 6. 男性用のシャンプー 快感が売り
    7. 7. 米で偽・誤情報の拡散が強まる?
    8. 8. ディーラーが教えないサービス
    9. 9. 日本の「徴収の一元化」実現は?
    10. 10. 外国人によるマンション高騰
    1. 11. 奨学金の「肩代わり」企業増える
    2. 12. 楽天 純損益1244億円の赤字
    3. 13. ｢発達障害が増えている｣といわれる"本当の理由"
    4. 14. ソニー アニメ界の「覇道」
    5. 15. 子どもが読むビジネス書の衝撃作
    6. 16. 「室外機からゴキブリ」の真相
    7. 17. 甲子園最高の投手 嶋清一氏語る
    8. 18. 息子家族が帰省 体力面に負担も
    9. 19. 年金だけ給付金はいくら? 試算
    10. 20. 資産1億円でFIRE 地獄に転落の訳
    1. 1. マック注文「混乱ほぼ確実」
    2. 2. キングジム 新型テプラを発売
    3. 3. Wi-Fiルーター収納ケース Amazon
    4. 4. REDMAGICのゲーミングタブレット
    5. 5. LINEで やってはいけないNG行動
    6. 6. 中古マンション 北向きが高値も
    7. 7. 扇風機 スリム化でスリム化
    8. 8. LINE新規登録の方法 丁寧な手順
    9. 9. 暗く暗い星 生命が生存できるか
    10. 10. QTモバイルでスマホ割引実施
    1. 11. レンズをセンターに Osmo360
    2. 12. So-net 乃木坂46とコラボ開始
    3. 13. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
    4. 14. 魅惑の「甘噛み」体験できる商品
    5. 15. 個人向け「ConnectIN」を試す声
    6. 16. 車の電子キーに攻撃 専門家指摘
    7. 17. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    8. 18. 3COINS 傘と扇風機一体化の驚き
    9. 19. この世界の片隅に 限定再上映中
    10. 20. ディズニーがHuluをDisney＋に完全統合する計画を表明
    1. 1. SNS禁止の広陵 批判知らず出場?
    2. 2. 甲子園 第4試合にSNS「えっ?」
    3. 3. ボクサー神足茂利さん死去 28歳
    4. 4. 甲子園 史上最も遅い時間に終了
    5. 5. リング事故原因を亀田史郎氏指摘
    6. 6. 甲子園 なぜ「継続試合」入らず
    7. 7. グラスワンダー死ぬ 多臓器不全?
    8. 8. 2分で即完売 老舗を救った商品
    9. 9. 不祥事に中井監督がコメント
    10. 10. 大谷夫妻の「絶対的な味方」証言
    1. 11. 女子ゴルファーの大胆写真に反響
    2. 12. 1147億円男に「もううんざり」
    3. 13. 佐々木朗希復帰で 火種発生も
    4. 14. 広陵と「握手拒否」が大論争に
    5. 15. BDを出禁の選手 丸刈り姿で謝罪
    6. 16. 兄はオリ選手 19歳女優の近影
    7. 17. J1で効果的補強したクラブの特徴
    8. 18. レアル 久保建英の移籍を熱望か
    9. 19. 堂安律の移籍 韓国メディア複雑
    10. 20. 高校野球で史上初の快挙を達成
    1. 1. 手のひら返し YOSHIKIに冷めた声
    2. 2. 甲子園 広陵応援席に「異変」が
    3. 3. 三浦友和 終の棲家探しを始める
    4. 4. 氷川きよしの水着姿にSNS騒然
    5. 5. 性の表現大胆過ぎ 800万円CMでNG
    6. 6. 「中居潔白界隈」ヒートアップ
    7. 7. キンプリ最新曲「なぜ売上増」
    8. 8. 花王のホラーゲーム 8日に配信
    9. 9. YOSHIKI ダンダダン劇中歌に困惑
    10. 10. 永野芽郁 知人が語る「近況」
    1. 11. 壇蜜 産まないと非国民ってなに?
    2. 12. もこみち&平山あや 最高のお二人
    3. 13. なぜ原爆投下日に…水ダウ物議
    4. 14. 飛行機で子泣く 猛烈に怒られる
    5. 15. 無名→一躍ブーム→没落の要因
    6. 16. 芸人の実家が歯医者 驚きの過去
    7. 17. 「あんぱん」出演子役に反響多数
    8. 18. 「これが総会?」ツッコミ相次ぐ
    9. 19. 「売れる」中山が救ったグラドル
    10. 20. 中丸の不倫騒動に妻吹っ切れる
    1. 1. インフルエンサーの闇 衝撃不倫
    2. 2. キメハラ被害に遭い反発心肥大化
    3. 3. ワークマンの「楽ちんパンツ」
    4. 4. 不登校の子にまずい食事 可哀想
    5. 5. 「渡鬼」に出演 天才子役の今
    6. 6. 発達障害の息子 成長に共感の声
    7. 7. 心理テスト あなたのぼっち耐性
    8. 8. ブラジャー要らずのGU服が大活躍
    9. 9. 12星座占い 今日の運勢を診断
    10. 10. 家賃5000円 霊が住み着いた物件
    1. 11. ダイソーで買える 夏サンダル
    2. 12. 即買いしたい ZARAの白トップス
    3. 13. GUの最旬スカートコーデ紹介
    4. 14. しまむら 大人も着やすい花柄服
    5. 15. 台湾に1号店 若年層からの支持
    6. 16. ローソン 食感にこだわった新作
    7. 17. 美容業界で注目の秋新色到来
    8. 18. マニア絶賛 ローソンスイーツ4品
    9. 19. しゃぶ葉 見逃せない限定フェア
    10. 20. 夫の裏切り 妻が新たな誓い
    x