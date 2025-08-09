2歳の息子が発達障がい!?【本編を見る】発達障がいのリュウ君を温かく受け入れる、まるさんの友人や家族たちフリーデザイナーとして働きながらパートにも出る、シングルマザーの「まる」さん。ある日、幼い息子が発達障がいの可能性を指摘される。初めての育児に加えて、息子の成長への不安や戸惑いが押し寄せる。しかし、親の苦しみをよそに、ゆっくりと確実に成長していく息子。やがて、発達障がいは単なる「性格の違い」とさえ