テア・シュテーゲンについて公式声明を発表スペイン1部FCバルセロナは、ドイツ代表GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンについて懲戒手続きを開始したと発表し、キャプテンの座を一時的にはく奪することを明らかにした。テア・シュテーゲンとクラブの対立はオフシーズンの間に起こった。クラブとのコンセンサスを取らずに背中から腰の手術を受けたテア・シュテーゲンは、7月25日にSNSで自身の全治期間が3か月だと発表してい