（台北中央社）台北市政府観光伝播局が主催する「台北サマーフェスティバル」（大稲埕夏日節）が6日に開幕し、300秒にわたって花火が台北の夜空を彩った。同局によると、観賞者数は6万8000人を超えたという。今月30日まであと3回、花火の打ち上げが予定されており、音楽ライブやマーケットも開かれる。会場周辺の大稲埕地区は、台北で古くから開発されたエリアで、観光スポットの迪化街がある。同局の余祥局長は、紫色