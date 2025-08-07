未解決殺人事件の被害者が３８年ぶりに特定された/Mohave County Sheriff's Officeアリゾナ州モハベ郡（ＫＴＮＶ）米アリゾナ州モハベ郡の保安官事務所（ＭＣＳＯ）は、３８年前に発生した未解決殺人事件の被害者が、カリフォルニア州サンディエゴ郡出身のキャロル・アン・ライリーさんであることを特定した。ライリーさんの遺体は１９８７年５月１６日にミード湖周辺で発見された。捜査官は何年にもわたり身元の特定を試みたもの