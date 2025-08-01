「車中泊」…ローソンの画期的な取り組みが話題にコンビニエンスストアの駐車場で「車中泊」ができるようになるという。ホテルや旅館は宿泊料金が高騰し、最盛期は予約が難しい。車で自由な旅をする人には朗報だろう。コンビニ大手のローソンは、店舗の駐車場で車中泊できるようにする。まず千葉県内の６店舗で７月から実証実験を開始。発表資料によると、いつでも飲食物を購入できる利便性、店内に従業員がいる安心感が売りで、ロ