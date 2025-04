Googleの内部文書から、同社の一部の部門でリモートワーク体制が半強制的に解かれ始めていることがわかりました。新型コロナウイルス感染症のパンデミックからおよそ5年、企業体制が変化しつつあります。Google teams are including remote workers in their cutshttps://www.cnbc.com/2025/04/23/google-teams-are-including-remote-workers-in-their-cuts.htmlニュースメディアのCNBCが入手したGoogleの内部文書によると、Google