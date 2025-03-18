テレ東では、毎週月曜〜金曜 朝8時15分より、韓流プレミア「暗行御史＜アメンオサ＞〜朝鮮秘密捜査団〜」（主演：キム・ミョンス 全21話）を放送中！※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！【動画】「暗行御史＜アメンオサ＞〜朝鮮秘密捜査団〜」最新回キム・ミョンス（INFINITEのエル）、クォン・ナラ、イ・イギョンが共演する本作は、悪徳役人に搾取される庶民を救う正義の使者「暗行御史」の活躍を描いたエンターテ