¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢3·î11Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Î¤ÈÁÆÉÊ¤ÎÅÅÅÅÅÅÏÃ¡×¡ÊSpotify¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤«¤é¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¼¡¡¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤»¤¤¤ä¤¬¤µ¡¢ÎÙ¤Ë¾ï¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÎÎÙ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¤¢¤Î¤¬Ado¤ÎÀ¼¤ò¿¿»÷¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤Í¡¢¤â¤Î¤Þ¤ÍÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´î¤Ó¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¤ä¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢½é²»¥ß¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤«¤é¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢ËÜÅÄÍã¡¢¥á¥¤