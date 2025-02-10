妻の遺体を遺棄した疑いで無職の男が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕された大阪市中央区の無職・黒木佳史容疑者（35）は2024年6月、30代の男と共に妻のいずみさん（当時52）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、2024年5月末、「男女の争う声が聞こえる」という通報を受けて、警察が自宅を訪ねたものの、いずみさんと会うことはできず、その後、家族から行方不明届が出されました。黒木容疑者の知人は「