¸¤¤¬¤ª¿¬¤ò¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó ¤ª¿¬¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤­¤Ê¸¤¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿¨¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È·ù¤¬¤ë¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ª¿¬¤Ë¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¡¢°¦¸¤¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î»ÅÁð¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»ÅÁð¤ä¹ÔÆ°¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤ª¿¬¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó