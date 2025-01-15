アドバンテストが後場に一段安。米ブルームバーグ通信がこの日、米国が台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）＜TSM＞などの半導体メーカーが製造した先端半導体の中国への流出を防ぐことを目的に、更なる規制を発表すると報じた。報道を受けて半導体関連株に対し売り圧力が強まり、日経平均株価も午後２時過ぎに軟化した。キオクシアホールディングスやＫＯＫＵＳＡＩＥＬＥＣＴＲＩＣも下げ幅を拡大。