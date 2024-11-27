タレントの有吉弘行（50歳）が、11月26日に放送された音楽番組「みんなのベスト紅白キックオフスペシャル」（NHK）に出演。昨年の「紅白歌合戦」で大泉洋が「本当に“お局様”のようだった」と語った。昨年に引き続き、今年も「紅白歌合戦」の司会を務める有吉弘行が番組のゲストとして登場。昨年、歌手として「紅白」に出演した大泉洋が、まるで司会者のように振る舞うというネタで有吉の挨拶を邪魔したことに、ウッチャンナン