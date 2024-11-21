Jリーグは20日、12月に開催される「2024 J3・JFL入れ替え戦」のキックオフ時刻が決定したと発表した。週末の試合を終えて、Y.S.C.C.横浜の明治安田J3リーグ19位、およびJリーグ初昇格を目指す高知ユナイテッドSCのJFL2位が確定したことで決まった入れ替え戦。試合は、12月1日（日）に高知、7日（土）にYS横浜のホームで行われる。キックオフ時間や開催スタジアムは以下の通り。■第1戦12月1日（日）13時キックオフ高知 vs YS横浜＠