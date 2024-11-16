◆ 三走・桑原が気迫のヘッスラ生還！野球日本代表・侍ジャパンの森下翔太外野手（阪神＝24）が16日、『ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12』のオープニングラウンド第3戦・台湾戦（台北ドーム）に「4番・右翼」で先発出場。初回に5試合連続打点となる先制犠飛を放った。侍ジャパン打線は初回、1番・桑原（DeNA）が敵失で出塁すると、2番・小園（広島）は四球。3番・辰己（楽天）の一ゴロで一死一、三塁となり、4番・森下