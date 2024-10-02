あまりに美しい再会シーンの様子が、YouTubeチャンネル「コール家～しあわせを運ぶ犬～」で紹介されています。動画は記事執筆時点で68万再生を突破、「涙が止まりませんでした」「寂しかったよね」「まるで１本の映画を見た様な高揚感」などのコメントが寄せられています。 【動画：『空港でお父さんの帰りを待つ大型犬』…まるで映画のような『感動の再会』】 お父さんが帰ってくる！ 動画を投稿した