OpenAIの共同創設者の一人で、Google DeepMindの研究者であるダルク・キングマ氏がAnthropicに入社することをX(Twitter)で発表しました。Personal news: I'm joining @AnthropicAI! ???? Anthropic's approach to AI development resonates significantly with my own beliefs; looking forward to contributing to Anthropic's mission of developing powerful AI systems responsibly. Can't wait to work with
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