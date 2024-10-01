9月30日より開催 イベント「想いをのせて！Dream Stage」 セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム＆アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（プロジェクトセカイ）において、ゲーム内イベント「想いをのせて！Dream Stage」、「[4周年記念]ブルームフェスティバルガチャ ドリームピック」を9月30日より