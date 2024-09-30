Instagramに投稿されたのは、チワワさんをマッサージしている様子。気持ちよすぎて思わず人間のような声が出てしまうようで…？動画は記事執筆時点で105万回再生を突破し「声だけだと人間(笑)」「可愛すぎて何度も見ちゃう！」と大きな反響を呼びました。 【動画：犬の背中をマッサージした結果…衝撃的な『人間のようなリアクション』が可愛すぎる】 マッサージが気持ちよすぎて声が…！ 投稿主さんは、この