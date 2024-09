BLACKPINKのジェニーが、「My name is ガブリエル」を通じて別の人の人生を生きる。3日、JTBCバラエティ番組「My name is ガブリエル」の制作陣は「ジェニーが9月27日の第13回、10月4日の第14回に出演する」と明かした。制作陣によると、彼女はイタリア・ローマ近郊の村で農家民宿のオーナーであるマリアの生活を送る。ゲストのピックアップから料理、宴会の準備まで、1996年生まれの同い年の社長マリアのライフを72時間生きること