BLACKPINK ジェニー、バラエティ番組「My name is ガブリエル」出演へ！農家民宿のオーナーに変身

BLACKPINKのジェニーが、「My name is ガブリエル」を通じて別の人の人生を生きる。3日、JTBCバラエティ番組「My name is ガブリエル」の制作陣は「ジェニーが9月27日の第13回、10月4日の第14回に出演する」と明かした。制作陣によると、彼女はイタリア・ローマ近郊の村で農家民宿のオーナーであるマリアの生活を送る。ゲストのピックアップから料理、宴会の準備まで、1996年生まれの同い年の社長マリアのライフを72時間生きることになるといい、ジェニーの新たな魅力を期待させる。

これと関連して、彼女の姿を収めたキャラクターポスターが公開された。ポスターの中には、イタリアの農家民宿の社長になったジェニーが同年代と仲良くする姿、料理をしながら満面の笑みを浮かべている姿などが収められており、注目を集めた。また、ジェニーの加入とともに、それぞれ異なる魅力を持つ8人の“ガブリエル”もすべてベールを脱いだ。最初のランナーとして登場したパク・ボゴムをはじめ、パク・ミョンス、ヨム・ヘラン、ホン・ジンギョン、チ・チャンウク、DEX、Gabeeに続き、最後のランナーとしてジェニーが華麗なフィナーレを飾る。同番組は、誰もが知る韓国の大人気スターたちが、自分のことを誰も知らない土地で、自分ではない“他の誰か”として72時間を過ごす姿を追ったリアリティショーだ。6日に韓国で放送される第10回から、DEXとGabeeが新しい“ガブリエル”として登場する。