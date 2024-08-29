29日午後、ハン・ソヒが海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じてタイ・バンコクへ出国した。・ハン・ソヒ、ブランド「FILA」と撮影したグラビアを公開…カジュアルな秋ファッションを披露・ハン・ソヒ、胸元が深く開いたドレス姿で…セクシーな魅力を披露