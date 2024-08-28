熊本県の木村敬知事が、8月25日から3日間の日程で就任以降初めて台湾を訪問しました。訪問の狙いとは。 【写真を見る】木村熊本県知事 初の台湾出張で「TSMC第3工場」の行方は “急きょ訪問”の台北市まで 3日間に密着 初の台湾出張 「長い交流の出発点に」 木村敬 熊本県知事「行って参ります」 木村知事にとって初めての海外出張となった台湾。県議会・経済界の代表との今回の「シャトル外交」は、熊本県発展の行方を占う大