米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３６）の試合出場をめぐってＳＮＳやネット上で大紛糾している。アジアツアー中のメッシは内転筋の違和感のため、１日に香港で行われた親善試合を欠場すると、ファンらが高額だったチケット代の返金を主催者らに求めて大爆発。香港政府も「失望」を表明するなど大騒動に発展した。７日にはＪ１神戸との国際親善試合（