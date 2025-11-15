NCD株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：下條 治）は、2025年11月15日（土）、サイクリスト向けアイウェアブランドALTALISTのランニングモデル2種を発売いたします。ALTALISTは2023年7月の販売開始以来、多くのサイクリストに高く評価されてきました。その人気ブランドから生まれた、ランナー向けの新モデルです。