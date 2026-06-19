第18回からあげグランプリ(R)開催決定のお知らせ

一般社団法人 日本唐揚協会

一般社団法人日本唐揚協会（東京都渋谷区、理事長やすひさてっぺい）は、全国のからあげファンによる最大級の味の祭典「第18回からあげグランプリ(R)」を開催いたします。

第18回は2026年6月19日（金）13時より公式サイトにて開催を発表し、同時にエントリー受付を開始いたします。

また、本大会より一般投票による一次審査に加え、上位店舗による実食審査会「最高金賞決定戦」を導入し、より公平性と専門性を高めた審査体制へと進化いたします。

第18回からあげグランプリ(R)について

からあげグランプリ(R)は、全国のからあげ店や惣菜売場、専門店などが参加し、日本一のからあげを決定する国内最大級のからあげ専門アワードです。

全国のファンによる投票を通じて優れた商品や店舗を発掘するとともに、からあげ文化の発展と業界の活性化を目的として開催しています。

エントリー概要

エントリー期間：2026年6月19日（金）～2026年10月末予定

エントリー費用：22,000円（税込）

エントリー方法：公式サイトよりお申し込み

https://karaage.ne.jp/karaage-maker/ （サインアップ）

※エントリー後、事務局による書類選考を実施いたします。

※書類選考通過店舗のみ投票対象となります。

エントリー方法

エントリーは、からあげグランプリ(R)エントリーシステム「Karaage Maker」より受け付けます。

【エントリーサイト】

https://karaage.ne.jp/karaage-maker/

■ エントリーの流れ

１．エントリーサイトへアクセスし、「サインアップ」をクリックします。

２．お名前、メールアドレス、パスワードを入力し、利用規約に同意のうえ「アカウント作成」をクリックします。

３．件名「DigitaLnx メールアドレス確認メール」が届きますので、メール内のURLへアクセスしてください。

４．メール認証完了後、マイページ内の「エントリー」ボタンをクリックします。

５．店舗情報および商品情報など必要事項を入力し、「この内容でエントリーする」をクリックします。

６．日本唐揚協会による書類審査を実施いたします。

７．審査通過後、メールにて結果をご案内いたします。審査通過店舗は第18回からあげグランプリ(R)の投票対象として掲載されます。

※エントリー内容に不備がある場合は、事務局より確認のご連絡をさせていただく場合がございます。

※エントリー状況により審査結果のご案内までお時間をいただく場合がございます。

一般投票について

一般投票はエントリー承認後より開始され、2026年11月29日（いい肉の日）を締切といたします。

全国のからあげファンによる投票結果をもとに各部門の上位店舗を選出いたします。

最高金賞決定戦を新設

一般投票を一次審査とし、その結果をもとに選出された上位店舗を対象に実食審査を実施。商品品質、技術力、独自性などを専門審査員が評価し、各部門の最高金賞を決定します。



なお、各部門の金賞受賞店舗数は実食審査会の出場枠数を上回る予定です。 そのため、金賞受賞店舗のすべてが最高金賞決定戦へ進出するわけではありません。 また、最高金賞決定戦への進出が金賞受賞を保証するものでもありません

一次審査

一般投票

決勝審査

最高金賞決定戦（実食審査会）

対象店舗

投票上位店舗

部門再編について

参加店舗数のバランスを考慮し、第18回より一部部門を再編いたします。

■「味バラエティ部門」を「バラエティ部門」に名称変更

（東日本・中日本・西日本の3エリアに分かれます。）

以下の部門を各エリアのバラエティ部門に統合

・素材バラエティ部門

・チキン南蛮部門

■半身揚げ・手羽先部門を新設

以下の部門を統合

・素揚げ・半身揚げ部門

・手羽先部門

第18回からあげグランプリ一般の部門は以下8部門となります。

・半身揚げ・手羽先部門

・塩ダレ部門

・東日本しょうゆダレ部門

・中日本しょうゆダレ部門

・西日本しょうゆダレ部門

・東日本バラエティ部門

・中日本バラエティ部門

・西日本バラエティ部門

これにより、より多くの店舗が競い合える環境を整備し、部門ごとの競争力向上を目指します。

システム改善について

第17回大会で導入した来店者評価システムについて、多くの参加店舗からご意見をいただきました。

第18回では以下の改善を実施いたします。

・投票システムの不具合修正

・店舗登録フォロー機能の追加

・投票導線の改善

・評価基準の明確化

・店舗のこだわりやストーリーを伝える機能の強化

参加店舗と投票者双方にとって、より利用しやすい大会運営を目指してまいります。

主なスケジュール(予定)

2026年6月19日（金）：開催発表・エントリー開始

2026年10月末：エントリー締切予定

2026年11月29日（日）：一般投票締切

2026年12月下旬：最高金賞決定戦進出店舗確定

2027年2月：最高金賞決定戦開催

2027年3月：金賞以上内定通知 ※内定者のみに通知いたします

2027年4月：授賞式開催予定

弁当部門試食審査会

開催予定日：2027年1月29日（金）

予備日：2027年1月28日（木）

会場：東京都渋谷区内（予定）

※詳細はエントリー店舗へ別途ご案内いたします。

※日程および会場は変更となる場合がございます。

日本唐揚協会について

日本唐揚協会は、「からあげを通じて世界を笑顔に」を理念に掲げ、からあげ文化の発展と普及を目的として活動する一般社団法人です。

からあげグランプリ(R)の運営をはじめ、検定事業やイベント事業、情報発信などを通じて、からあげ業界の発展に取り組んでいます。

【からあげグランプリ(R)公式サイト】

https://karaage.ne.jp/

【一般社団法人日本唐揚協会】

https://karaage.ne.jp/