BuzzreachとTaimei Intelligenceが戦略的パートナーシップを締結し、日中を横断する国際共同治験の日本誘致拡大、治験推進基盤を構築

株式会社Buzzreach

臨床試験・治験支援を手がける株式会社Buzzreach（本社：東京都、代表取締役CEO：猪川 崇輝、以下「Buzzreach」）とTaimei Intelligence Co., Ltd.（本社：上海、Co-founder & COO：張子 宝、以下、Taimei）は、このたび戦略的パートナーシップを締結しました。本提携により、両社は日本と中国を対象とした国際共同治験（Multi-Regional Clinical Trial：MRCT）の包括的なソリューションを提供し、グローバル製薬企業やバイオベンチャー企業の新薬開発を加速させます。

本取り組みの中核となるのは、適切な患者をより早く見つけ、より少ない治験実施施設数で症例集積性を上げ、治験に参加する患者を早期に組み入れる仕組みの構築です。

Taimeiの子会社であるShengxin Medicalが提供するAIプラットフォーム「Trialnet」を活用し、40万人以上の患者データと中国全土の臨床ネットワークを基盤に、高精度かつ迅速な患者組み入れを実現します。

一方、Buzzreachは、日本において地域特化型のパートナー医療機関を活用した治験領域に特化した患者リクルートメントおよび、治験DX支援を展開しています。独自の患者プラットフォームとパートナー医療機関ネットワークを基盤に、治験実施医療機関を中心とした地域毎の医療機関や患者向けの治験情報の提供から患者紹介、治験実施支援までを一気通貫で提供しています。

また、分散型臨床試験（DCT）やデジタルソリューションを活用することで、従来の治験プロセスの効率化と患者アクセスの向上を実現しており、日本国内において強固な実行体制と豊富な運用実績を有しています。

本提携により、Buzzreachの日本における実行力と、Taimeiの中国におけるデータ・テクノロジー基盤を融合し、日中を横断する国際共同治験の新たな実行基盤の構築、日本への治験誘致を推進します。

本パートナーシップにより、製薬企業やバイオベンチャー企業、医療機器開発ベンチャー企業に対して以下の価値を提供してまいります：

■具体的な提供価値

・日中1,800以上の医療機関ネットワークへのアクセス

・日本での症例集積モデル体制の提案・支援

・患者データを活用した効率的な患者特定と組み入れ

・プロトコル設計から試験実施までのワンストップ支援

・日本と中国で行う治験の複雑な調整や手続きを大幅に簡素化

これにより、これまで複雑で時間を要していた国際共同治験の実施を、よりシンプルかつ高品質に実現します。対象疾患領域としては、がん、自己免疫疾患、血液疾患、皮膚疾患、希少疾患、感染症など、グローバルでニーズの高い領域に注力し、患者アクセスの向上と開発スピードの最大化を目指します。

Buzzreach Co-founder & COO兼Global Sales Headである青柳清志のコメント

「今回の提携により、中国と日本の患者基盤および医療ネットワークを融合し、国際共同治験の実行体制をさらに強化することが可能になります。これは、新たな治療への患者アクセスの向上と開発スピードの加速につながる重要な取り組みです。本提携は、新薬の国際開発における地域連携の重要性が高まる中、アジアにおける新たな「臨床開発のルート」を構築する取り組みです。両社は今後も、新たな治療への患者アクセスの向上と開発スピードの加速を目指してまいります」

Taimei Intelligence Co-founder & COOである張子宝氏のコメント

「本提携はグローバル展開戦略の重要な一歩であり、中国のバイオベンチャー、SaMD、製薬企業などの日本進出を支援すると同時に、日本および海外の製薬企業に対して中国の豊富な患者リソースへのアクセスを提供するものです」

参考URL：Taimei Intelligence https://www.taimei.com/en/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Buzzreach 広報担当

Email：info@buzzreach.co.jp

URL：https://www.buzzreach.co.jp/contact

社名：株式会社Buzzreach

本社所在地：東京都港区

代表取締役CEO：猪川 崇輝

事業内容：治験・臨床研究支援SaaSの提供、DCT支援事業、パートナーサイトを活用した患者リクルートプラットフォームの開発運営、患者SNS事業等

URL：https://www.buzzreach.co.jp/