VTuberユニットWeather Planet×DARMOSHARK JAPANコラボゲーミングギア先行予約開始！

ハルヒ電冷株式会社

ハルヒ電冷株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：奥村光一郎）は、国内総代理店を務めるDARMOSHARKと共同で、VTuberユニットWeather Planet（雨海ルカ・天晴ひなた）監修のもと、コラボレーションゲーミングギアを発売いたします。

本コラボでは、マウス、キーボード、マウスパッドの全3製品を展開し、2026年6月19(金)～2026年7月19(日)の期間限定で先行販売を開始いたします。

Weather Planet×DARMOSHARK JAPANコラボゲーミングギア詳細

Weather Planetのメンバーである雨海ルカさん、天晴ひなたさんの「ファンの皆様に本当に喜んでいただけるものを届けたい」という純粋でまっすぐな想いを原点に、本プロジェクトはスタートしました。構想から一年以上の開発期間を経て、このたびリリースを迎えます。

本コラボレーションは、単なるライセンス提供や名義のみの企画ではなく、製品仕様やデザインの細部まで監修いただき、価格決定の議論にも参加いただいた共同開発プロジェクトです。

開発では常に「ファンの皆様にとって本当に価値のあるものか」という視点を軸に、品質・価格・性能のバランスを徹底追求。その真摯な姿勢と想いは、製品の細部にまで反映されています。

さらに技術面においても、メーカー全面協力のもと、全製品を既存モデルの単なるデザイン変更ではなく、本企画専用の構成・仕様を採用した特別な別注限定モデルとして開発しました。

コラボアイテムとしての魅力だけでなく、日常的に長く使い続けたくなるゲーミングギアを目指し、デザイン性・使用感・品質のすべてに妥協することなく仕上げています。

◇マウス・キーボード・マウスパッドの技術仕様

マウスの開発は、DARMOSHARKが展開する10種類以上のラインナップの中から、お二人自身に「本当に作りたいモデル」を選んでいただくところからスタートしました。

雨海ルカさんにはマグネシウム合金製筐体を採用した「M2」、天晴ひなたさんにはコンパクトなSサイズ設計の新型モデル「M3 XS」を選定いただき、その後、理想とする世界観やデザインイメージをもとに複数回のデザイン検討・試作を重ね、本デザインの完成となりました。

「M2 雨海ルカモデル」は、ルカさんの前髪から着想を得たデザイン。マグネシウム合金ならではの質感と光沢を活かし、繊細なグラデーション塗装と複数工程による仕上げによって、明るさで見えかたの変わる表現を実現しました。

「M3 XS 天晴ひなたモデル」は、ひなたさんの衣装デザインをベースに夜空と宇宙の広がりを表現。星々の表現には水圧転写加工を採用し、ミリ単位で位置調整を行いながら、一台ずつ丁寧に仕上げています。

性能面では、有線・無線接続（Bluetooth 5.0／2.4GHz Wireless／USB Type-C）に対応。さらに最大8,000Hzポーリングレートを実現し、e-sportsシーンでも使用できる高い応答性能を備えています。

キーボードについても、マウスと同様にサイズやレイアウトの選定段階から検討を重ねました。

開発当初、DARMOSHARKにはUS配列のみの展開しか存在していなかったため、日本国内でより快適に使用いただける製品を目指し、ハルヒ電冷株式会社主導のもとJIS配列（日本語配列）の開発にも取り組みました。

キーボードに施されたイラストや各種モチーフデザインについては、ミニキャライラストで高い支持を集める、みたらしねこ先生にご担当いただき、Weather Planetの世界観を細部まで落とし込んでいます。

さらに、ミニ液晶ディスプレイやボリュームノブなど、実用性だけではなく、“使う楽しさ”や“デスクを彩る体験”にもこだわりました。毎日触れるたびに気分が上がるような仕掛けを各所に盛り込み、ゲーミングギアでありながらインテリアとしても楽しめる一台を目指しています。

メインビジュアルを大胆に採用したマウスパッドは、単なるデザインアイテムではなく、お二人それぞれの理想とする操作感を追求したゲーミングデバイスとして開発しました。本製品の開発は、企画・設計・仕様決定までハルヒ電冷株式会社が担当しています。

「Mousepad 雨海ルカモデル」は、ルカさん好みの操作感を追求し、安定したコントロール性能と扱いやすさを重視したモデルです。

「Mousepad 天晴ひなたモデル」は、ひなたさんの理想とするフィーリングを再現し、軽やかでスムーズなマウス操作を実現しています。

デザインには、『【推しの子】』『彼女、お借りします』などでキャラクターデザインを担当された平山寛菜先生を起用。本コラボレーションのために特別なメインビジュアルを描き下ろしていただきました。

さらに、生地選定や印刷方式の決定においても、様々な使用検証を重ね、見た目だけではなく実際の使用感にも徹底してこだわりました。イラスト・素材・性能、それぞれを独立して考えるのではなく、一つの完成された製品として成立するよう、独自の視点でオリジナル製品を作り上げています。

特設サイトはこちら :https://shop.haruhidenrei.co.jp/page/weather-planet

Weather Planet×DARMOSHARKコラボゲーミングギア



・ゲーミングマウス

M2 Mouse 雨海ルカ モデル

販売金額：\19,800(税込)

M3XS Mouse 天晴ひなた モデル

販売金額：\11,800(税込)

・ゲーミングキーボード

TOP75J Keyboard

Weather Planet モデル

販売金額：\20,800(税込)

・ゲーミングマウスパッド

Mousepad 雨海ルカ モデル

Mousepad 天晴ひなた モデル

販売金額：\6,580(税込)

2026年6月19日(金) 20:00～07/19(日)23:59迄

◇Weather Planetとは

Weather Planet（ウェザープラネット／略称：ウェザプラ）は、2025年4月27日に始動した、雨海ルカさん・天晴ひなたさんによる2人組VTuberユニットです。

音楽活動や配信を軸に、クリエイティブな表現を通して多くのファンに支持されており、活動開始から現在に至るまで精力的に活動を続けています。

活動開始から1周年を迎えたタイミングで、2nd Single「Re:PRISM」のフルアニメーションMVを公開し、大きな話題を集めました。

◆公式サイト

WeatherPlanet：https://weather-pla.net

◆公式Xアカウント

雨海ルカ：https://x.com/amagai_ruka

天晴ひなた：https://x.com/appare_hinata

WeatherPlanet：https://x.com/W_Planet_info

◆YouTubeチャンネル

雨海ルカ：https://www.youtube.com/@RukaCh.雨海ルカ(https://www.youtube.com/@RukaCh.%E9%9B%A8%E6%B5%B7%E3%83%AB%E3%82%AB)

天晴ひなた：https://www.youtube.com/@HinataCh.天晴ひなた(https://www.youtube.com/@HinataCh.%E5%A4%A9%E6%99%B4%E3%81%B2%E3%81%AA%E3%81%9F)

◇DARMOSHARKとは

Darmoshark（ダーモシャーク）は、Mototech Technology Group Ltd（モトテックテクノロジー社）の展開するハイエンド・ゲーミング周辺機器ブランドです。

2002年の設立から日本をはじめ、東南アジア、ヨーロッパ、北米、南米にも展開しています。

◆日本公式Xアカウント：https://x.com/DarmosharkJapan

◇ハルヒ電冷株式会社とは

DARMOSHARKの日本総代理店を務め、日本市場向け製品の企画・開発・展開を担当しています。

また、同社が展開する「ハルヒプロダクツ」では、コラボレーション製品において世界観やキャラクター性、ファンへの想いまでをプロダクトへ落とし込み、単なるデザイン展開に留まらない価値あるものづくりを行っています。

◆公式ショップ：https://shop.haruhidenrei.co.jp/