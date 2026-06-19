TVアニメ『あかね噺』最終回記念！最終回直前の6月20日（土）午後2時より最新話まで無料一挙放送決定！最終回配信直後から6月27日（土）まで全話無料配信も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、TVアニメ『あかね噺』最終回の先行配信を記念し、2026年6月20日（土）より無料一挙放送企画を実施いたします。また、最終回配信直後から6月27日（土）まで全話無料配信いたします。

TVアニメ『あかね噺』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載中の、末永裕樹・馬上鷹将による落語漫画が原作。噺家である父の魔法のような落語に魅せられて育った少女・桜咲朱音が、父の“真打昇進試験”を巡る出来事をきっかけに自らも落語の世界へと飛び込み、最高位“真打”を目指して成長していく本格落語ストーリーが描かれます。話芸に人生を懸ける噺家たちの熱いドラマが話題を呼び、少年漫画の新たなジャンルを切り拓いた作品として高い評価を獲得。2026年4月より放送を開始したTVアニメでは、永瀬アンナ（桜咲朱音役）、江口拓也（練磨家からし役）、高橋李依（高良木ひかる役）、塩野瑛久（阿良川魁生役）ら豪華キャストが名を連ね、アニメーションで描かれる落語の奥深い世界と本格ドラマがさらなる注目を集めています。

このたび、TVアニメ『あかね噺』最終回のABEMA先行配信を記念し実施される無料一挙放送企画では、最終回放送当日の2026年6月20日（土）午後2時より、第一席から最終回直前となる第十一席までを無料振り返り一挙放送するほか、続く夜24時からは、最終回・第十二席を無料で先行配信いたします。さらに、翌日6月21日（日）午前11時30分より、最終話までの全話無料一挙放送も実施。

なお、最終話の先行配信直後から1週間後の6月27日（土）までは、全話無料でお楽しみいただけます。

話題沸騰の本格落語ストーリー、TVアニメ『あかね噺』を最終回配信直後より全話無料でイッキ見できるのはABEMAだけです。ぜひこの機会にABEMAで、朱音をはじめ噺家たちが織りなす熱き落語ドラマをお楽しみください。

■TVアニメ『あかね噺』最終回放送記念！無料一挙放送 概要

(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会

【放送スケジュール＆放送URL】

▼最終回直前！第一席～第十一席 無料一挙放送

放送日時：2026年6月20日（土）午後2時～夜7時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DqasZZe3knPNT9

▼最終回直後！全十二席無料一挙放送

放送日時：2026年6月21日（日）午前11時30分～午後5時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル3

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DnKsqAv3Xo5pmm

■TVアニメ『あかね噺』最終回は6月20日（土）夜24時より先行配信！6月27日（土）までは全話無料！

(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年6月20日（土）夜24時～夜24時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DnKspaMg1T94Xh

※放送直後より最新話の無料配信を開始。以降6月27日（土）夜11時59分まで全話無料見放題でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

その身一つで、芸を極めよ――

幼い頃から噺家の父・阿良川志ん太（あらかわしんた）の背中を見て

その魔法のような落語に魅せられていた桜咲朱音（おうさきあかね）は

父が真打昇進をかけて挑んだ大一番の舞台で、衝撃的な事件を目撃する。

6年後――そこには、落語界の最高位“真打”を目指して突き進む

高校生になった朱音の姿があった。

話芸の極致で噺家たちが鎬を削る、本格落語ものがたり――ここに開幕!!

＜CAST＞

桜咲朱音：永瀬アンナ

練磨家からし：江口拓也

高良木ひかる：高橋李依

阿良川魁生：塩野瑛久

阿良川志ん太（桜咲徹）：福山 潤

阿良川まいける：島崎信長

阿良川こぐま：小林千晃

阿良川享二：阿座上洋平

阿良川ぐりこ：山下誠一郎

阿良川志ぐま：てらそままさき

阿良川一生：大塚明夫

＜STAFF＞

原作：末永裕樹・馬上鷹将（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：渡辺 歩

副監督：播摩 優

シリーズ構成：土屋理敬

キャラクターデザイン・総作画監督：田中紀衣

サブキャラクターデザイン・総作画監督：新田靖成

総作画監督：香川 久

衣装デザイン：島沢ノリコ

プロップデザイン：岩永悦宜

美術設定：多田周平

美術：纓田拓海

色彩設計：合田沙織

撮影監督：中村雄太

編集：廣瀬清志

音響監督：小沼則義

音楽：井筒昭雄

落語監修：林家木久彦

アニメーション制作：ゼクシズ

＜主題歌＞

オープニング主題歌：桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」（タイシタレーベル / ビクターエンタテインメント）

2026年4月3日(金)配信リリース

楽曲URL：https://taishita.lnk.to/hitotarashi

エンディング主題歌：桑田佳祐「AKANE On My Mind～饅頭こわい 」（タイシタレーベル / ビクターエンタテインメント）

公式サイト：https://akane-banashi.com/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/