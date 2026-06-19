【Amazon新製品発売！30％OFF】LZF ZPad1A タブレットUnisoc T7300搭載の8.8インチ軽量タブレット SIMフリー！2.5K 90Hz 28GB+256GB！

Shenzhen Lezhefei Technology Co., Ltd.

LZF新製品「ZPad1A」発売開始、価格は23,999円

通常販売価格： 33,999円(税込)

Amazonのクーポン：7,000円

Amazonの3,000円秘密クーポンコード :「6EPUFTIM」

驚きの最終価格

たったの 23,999円(税込)！

キャンペーン期間：6月30日（火）まで！

これだけの高性能タブレットが、実に 約30%OFF でご購入いただけます！

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8.8インチ 2.5K高精細ディスプレイ、90Hzリフレッシュレート対応。UNISOC T7300強力コア搭載、8GB+20GBメモリ、256GBストレージ（1TBまで拡張可能）、7200mAh大容量バッテリー＋18W急速充電、4Gフルネットワーク対応デュアルSIMデュアルスタンバイ、上下配置のSmart PAステレオスピーカーによる立体音響、Widevine L1対応で高画質映像配信サービスを楽しめる、Android 16搭載、AI機能を実装。

ZPad1A Android タブレットは、先進的なUnisoc T7300プロセッサーを搭載し、AnTuTuベンチマークで約65万点を実現。Unisoc T7280（別名T615、AnTuTuスコア約30万点）と比較して、Unisoc T7300はその2倍以上の性能を発揮します。一般的なミッドレンジCPUであるHelio G99と比較して、性能が20%向上しています。

ZPad1Aタブレットは高感度6軸ジャイロセンサーと地磁気センサー、そしてGPS衛星測位システムを同時搭載。激しい動きを伴うゲームプレイ時は、わずかな傾きや回転も瞬時に反映し、没入感の高い直感的なコントローラー操作を実現します。一方、カーナビのシーンでは、6軸ジャイロセンサーと地磁気センサーが自車の進行方向を瞬時に検知し、画面上の矢印がスムーズに追従。曲がるべき交差点や分岐点を直感的に把握できる、ストレスのないルート案内を提供します。

8GBの物理RAMに加え、最大20GBの仮想RAM拡張により、合計28GB相当の超巨大RAMを確保。ゲームや動画編集はもちろん、複数アプリの同時起動時でも重さ知らずの快適な操作性を提供します。内蔵ストレージも256GBと余裕の容量で、高画質写真や動画、お気に入りのアプリをたっぷりダウンロードして持ち運べます。

ZPad1A タブレットは7200mAhの超大容量バッテリーを搭載し、一度の充電で動画視聴やゲームを長時間楽しめます。出張や旅行先でもバッテリー切れの心配なし。さらにPD 18W急速充電に対応し、付属の20W PD対応充電器を使えば、大容量ながら短時間でしっかり充電完了。忙しい朝でもすぐに持ち出せる安心感を提供します。

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