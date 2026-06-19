ウェビナー開催『ランサムウェア攻撃を未然に防ぐ！脆弱性とサプライチェーンリスクのアクティブサイバーディフェンス』
萩原電気ホールディングス株式会社
サイバー攻撃は増加の一途をたどり、攻撃手段にAIを使用し、巧妙化・高速化する等、攻撃方法も日々進化しています。
お申込はこちら :
https://www.hagiwara-ts.co.jp/seminar_kela?fm_cp=6a26723eea3c6a078a289fc7&fm_mu=6a334a3237b1b018411fcb4a&utm_campaign=6a26723eea3c6a078a289fc7&utm_medium=social&utm_source=prtimes
お申込〆切：2026年7月15日(水) 23:59
- 脆弱性対応の優先順位付けに課題を感じている
- 取引先・委託先を含めたリスク管理（TPRM）を検討している
- サプライチェーンリスクへの対応の必要性と課題
- ULTRA RED／SLING で“先回り”対策の実現
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お申込〆切：2026年7月15日(水) 23:59
- ランサムウェア被害とサプライチェーンへの影響
- 規制・ガイドラインの強化による現場の課題
- KELAグループ ULTRA RED / SLING 紹介（デモ含む)
- Q&A
- 競合他社様からのお申し込みはお断りする場合がございます。
- フリーアドレス等法人ドメイン以外でのお申込みはお断りする場合がございます。
- 本セミナーの録音、録画、撮影はご遠慮ください。
萩原テクノソリューションズ株式会社 データプラットフォーム部 日沖（ひおき）
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お申込〆切：2026年7月15日(水) 23:59
萩原テクノソリューションズは、7月16日（木）に攻撃者視点を取り入れたアクティブサイバーディフェンスソリューションをご紹介するオンラインセミナーを開催いたします。
サイバー攻撃は増加の一途をたどり、攻撃手段にAIを使用し、巧妙化・高速化する等、攻撃方法も日々進化しています。
『侵入後に対応する防御』だけでは、巧妙化・高速化した攻撃を防ぎきれません。
また、攻撃経路も多様化していることから、自社の対策はもちろん、関連会社を含めた対策が急務となっています。
KELAグループは、イスラエル発のサイバー脅威インテリジェンス企業であり、ダークウェブを含むサイバー犯罪領域の情報を分析・可視化し、被害が発生する前のリスク対応を支援しています。
独自のテクノロジーと、イスラエルの諜報機関出身のサイバー攻撃のスペシャリストによる実用的なインテリジェンスを通じて、攻撃者視点でリスクを把握し、先回りしたセキュリティ対策を実現できる点が特長です。
本ウェビナーでは、サイバー攻撃を取り巻く環境と課題、その対策として、攻撃者の視点でリスクを把握し、攻撃される前に検知・優先順位付けして対処する“アクティブサイバーディフェンス”ソリューションについてご紹介いたします。
お申込はこちら :
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お申込〆切：2026年7月15日(水) 23:59
■こんな方におすすめ- 情報システム／セキュリティ部門
- 脆弱性対応の優先順位付けに課題を感じている
- 取引先・委託先を含めたリスク管理（TPRM）を検討している
■このセミナーで分かること- サイバー攻撃の構造変化と実態
- サプライチェーンリスクへの対応の必要性と課題
- ULTRA RED／SLING で“先回り”対策の実現
■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/140092/table/28_1_c9ad2bfbb9524f250911bf47b43189d9.jpg?v=202606200251 ]
お申込はこちら :
https://www.hagiwara-ts.co.jp/seminar_kela?fm_cp=6a26723eea3c6a078a289fc7&fm_mu=6a334a3237b1b018411fcb4a&utm_campaign=6a26723eea3c6a078a289fc7&utm_medium=social&utm_source=prtimes
お申込〆切：2026年7月15日(水) 23:59
■セッション内容 （予定）- サイバー攻撃の増加と変化による課題
- ランサムウェア被害とサプライチェーンへの影響
- 規制・ガイドラインの強化による現場の課題
- KELAグループ ULTRA RED / SLING 紹介（デモ含む)
- Q&A
■注意事項- プログラム（タイトル・講演内容・講師等）は予告なく変更となる場合がございます。
- 競合他社様からのお申し込みはお断りする場合がございます。
- フリーアドレス等法人ドメイン以外でのお申込みはお断りする場合がございます。
- 本セミナーの録音、録画、撮影はご遠慮ください。
ご不明点等ございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
萩原テクノソリューションズ株式会社 データプラットフォーム部 日沖（ひおき）
E-mail： dp-sp@hagiwara.co.jp
お申込はこちら :
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お申込〆切：2026年7月15日(水) 23:59