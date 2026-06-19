課題解決EXPO2026＠北九州メッセ 内 専門セミナー参加者募集中！

公益財団法人北九州観光コンベンション協会昨年のセミナー会場の様子

【7月8日（水）開催のセミナー】

◆13:00～16:00 会場：AIM3階 311・312会議室

『第25回九州低炭素システム研究会（セミナー）』

株式会社レゾナック 研究開発企画部 シニア・プロフェッショナル 奥村 吉邦 氏

九州大学大学院工学研究院 地球資源システム工学部門 資源開発工学研究室 教授 菅井 裕一 氏

立命館大学 日本バイオ炭研究センター 名誉センター長（上席研究員）、博士（政策科学） 柴田 晃 氏

奥村 吉邦 氏菅井 裕一 氏柴田 晃 氏

本研究会セミナーは、政府がGX実現に向けて、2023年度に成立させた「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」及び2025年2月に閣議決定した「GX2040ビジョン」等を踏まえ、九州地域における脱炭素社会の実現に向けた最新の研究開発や企業での取り組み事例等を広く紹介し、九州地域での脱炭素技術の社会実装や産学官による議論・交流促進を図ることを目的としております。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

【7月9日（木）開催のセミナー】

◆10:30～12:00 会場：AIM3階 314・315会議室

『中小企業のためのサイバーセキュリティ対策セミナー』

白川 浩 氏

リスクマネジメントにおける情報セキュリティ対策

独立行政法人情報処理推進機構（IPA) セキュリティセンター 普及啓発・振興部 普及啓発グループ 白川 浩 氏

サイバー犯罪の現状と対策

福岡県警察本部 生活安全部 サイバー犯罪対策課



中堅・中小企業等のための技術流出対策について

経済産業省九州経済産業局 国際部国際課 課長補佐 田中 幸仁 氏

サイバー攻撃が取引先を経由する「サプライチェーン攻撃」へと拡大する中、サイバーセキュリティ対策は中小企業にとっても経営上の課題となっています。

本セミナーでは、情報セキュリティ対策と経営におけるリスクマネジメントに加え、今後運用開始が計画されているセキュリティ対策水準を可視化する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」等について、専門家がわかりやすく解説します。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

◆10:30～13:00 会場：セミナー会場A

『令和8年度自動車サプライヤー支援セミナーin 北九州

「九州から拓く 自動車産業の新時代 ～自動車変革期を勝ち抜くための戦略とは～」』

モノづくり革新と国内自動車/自動車部品産業の構造変化と挑戦

～BEV/ソフトウェアディファインド・ビークル（SDV）への進化～

株式会社ナカニシ自動車産業リサーチ 代表アナリスト 中西 孝樹 氏

CASE時代を勝ち抜く、地場企業に期待される技術・サービスとは…

～日本のモノづくりをリードする“メイドイン九州”の実現～

公益財団法人かながわ自動車部品サプライヤー支援センター チーフコーディネーター 柳原 秀基 氏

（元 日産自動車株式会社 技術参与）

中西 孝樹 氏柳原 秀基 氏

昨今の自動車業界は全世界規模で、ＣＡＳＥやＳＤＶと呼ばれる技術革新や新興自動車メーカーの台頭など、これまでにない環境変化が同時多発的に進行している。

こうした急速・大規模な外部環境変化へ対応するためには、自動車業界の最新動向等を把握するとともに、企業は現場改善、自動化・省力化、DX化などを活用した生産性向上を通じて、安定した経営基盤を確保することが不可欠である。

本セミナーでは、次世代自動車の動向や産業構造の変化を踏まえた最新トレンド解説に加え、中小企業の生産現場において行われる効果的な生産性向上の取組事例を紹介することで、企業が自動車変革期を勝ち抜くための取組の一助とする。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

【7月10日（金）開催のセミナー】

◆13:30～15:30 会場：セミナー会場C

『宇宙ものづくり産業セミナー』

挨拶と基本的な衛星データについて

熊本大学 助教/（株）空宙技研 代表取締役 波多 英寛 氏

衛星データ×AIで加速する行政DXの最前線

～飯塚市事例に学ぶ超解像技術による地域課題解決の実践～

株式会社デジオン 執行役員マーケティング担当 末藤 和佳子 氏

宇宙機器の製造関係について（仮）

株式会社大日光・エンジニアリング 開発事業本部 設計開発部

衛星・宇宙設計開発課

波多 英寛 氏

Mono-Nikko開発プロジェクト実施責任者 柴田 克哉 氏

宇宙産業は急速に成長を遂げ、衛星データの利活用、ロケット打ち上げ、月面開発などが現実のビジネスとして動き始め、スタートアップから大企業、自治体まで幅広い主体が参入し、新たな市場創出が進んでいます。

本セミナーでは、宇宙産業の最新動向を共有するとともに、地域企業が宇宙関連ビジネスへ参入するためのヒントや具体的な連携機会を提供することを目的とします。

末藤 和佳子 氏セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

※セミナー情報は変更になることがあります。

最新の詳しい情報はホームページ上にてご確認ください。

＜課題解決EXPO2026とは＞

『課題解決EXPO2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の北九州メッセで2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される総合展示会です。製造現場向けの「西日本製造技術イノベーション」、デジタル技術の推進を目的とした「西日本DX推進フェア」、環境ビジネス振興を対象とした「エコテクノ～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～」、中小企業の取引拡大を目的とした「中小企業テクノフェアin九州」など、7つの展示会と商談会を同時開催します。

現在、下記URLより、事前来場登録受付中です！

▼来場登録（無料）▼

https://solution-expo.jp/raijo/moshikomi.php

＜開催概要＞

課題解決EXPO2026

公式HP https://solution-expo.jp/index.php

会 期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間

時 間 ：10時～17時（最終日は16:00まで）

会 場 ：北九州メッセ 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1

開催規模：250社・403小間（予定）

入場目標：18,000人(予定・同時開催展を含む)

入場料 ：無料（事前来場登録が必要）

■お問い合わせ先

課題解決EXPO事務局

(公財)北九州観光コンベンション協会

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1

TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845

E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp