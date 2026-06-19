＼店頭限定／マナラ20周年記念、前髪クリップ付き限定セット登場

株式会社ランクアップ

「マナラ」ブランドで知られる、株式会社ランクアップ（本社・銀座、代表・岩崎裕美子）は、主力製品である「マナラ ホットクレンジングゲル」の20周年記念セット「マナラ20thアニバーサリークレンジングセット」を、数量限定20,000セットで販売スタートしました。

本セットは、6月中旬よりロフト、ハンズ、アインズ＆トルペで先行販売を開始し、6月下旬よりその他バラエティショップを中心に順次展開いたします。

20周年の感謝を込めた今回だけの特別なセットを、ぜひ店頭でお手に取ってご覧ください。

20周年記念セットについて

主力製品「マナラ ホットクレンジングゲル」に、マナラオリジナルの前髪クリップを付属しました。

『マナラ20thアニバーサリークレンジングセット』

内容

・マナラ ホットクレンジングゲル 200g

・オリジナル前髪クリップ 2個

価格

税抜3,800円（税込4,180円）

販売形態

店頭販売限定

販売数量

20,000セット限定（※なくなり次第終了となります。）

販売開始時期

・6月中旬より ロフト、ハンズ、アインズ＆トルペで先行販売

・6月下旬より その他バラエティショップを中心に順次展開

※販売開始時期や納品状況は、店舗ごとに異なります。

POP UP展開・実演イベントも開催予定

20周年記念セットの展開にあわせて、各地でPOP UP展開および実演イベントを開催いたします。

限定品の展開も行いながら、マナラ製品を店頭でお試しいただける機会として、ぜひご来場ください。

POP UP展開予定

6月12日～25日 アインズ＆トルペ渋谷モディ店

6月29日～7月5日 ハンズ名古屋

実演イベント

6月28日 京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店

各会場では、20周年記念セットの展開に加え、製品のお試しやスタッフによるご案内も予定しています。

□■株式会社ランクアップ 会社概要■□

代表取締役：岩崎 裕美子

設立年 ：2005年6月10日

資本金 ：1,000万円

従業員数 ：113人（2024年11月時点）

売上高 ：144億（2025年9月期）

本社所在地：東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座3丁目ビル7F

事業内容 ：・オリジナルブランド「マナラ」「アールオム」「アクナル」の開発および販売

・スクール型民間学童「クレイバーキッズ」の運営

コーポレートサイト ：https://rankuphd.jp/

マナラ公式ホームページ ：https://manara.jp/

コラムサイト：https://manara.jp/column/

□■公式SNS一覧 ■□

マナラ公式Facebook ：https://www.facebook.com/kandou.manara/

マナラ公式Instagram：https://www.instagram.com/manara_japan/?hl=ja

マナラ公式Twitter ：https://twitter.com/manara_jp

マナラ公式YouTube ：https://tinyurl.com/yfn2euau