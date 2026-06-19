シンカ、フィックスターズと資本提携契約を締結

株式会社シンカ

AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、2026年6月19日付で、株式会社フィックスターズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木 聡、以下「フィックスターズ」）のグループ会社である株式会社Fixstars Investmentを割当先とする第三者割当増資を行うことを決議するとともに、フィックスターズとの間で資本提携契約を締結いたしました。

本提携により、両社のパートナーシップを単なる開発連携にとどまらない長期的な関係へと深化させ、「カイクラ」における独自AIの開発・実装を一層加速させてまいります。

本資本提携の背景と位置づけ

シンカは2026年3月30日、フィックスターズとの業務提携契約を締結し（※1）、2026年3月に公表した過去最大規模となる9.8億円の成長投資計画のもと、「カイクラ」におけるAI機能の強化および独自エンジンの共同開発を進めてまいりました。

当社は現在、AIを単に「使う会社」から、自ら「作る会社」への変革を成長戦略として掲げております。昨今の急激な生成AI市場の変化に対応し、開発スピードを一層高めることは急務です。そのためには、既存の外部AIサービスを流用するだけでなく、最先端の独自エンジン（独自LLM関連機能など）を搭載する環境整備をより強固な体制で推進する必要があります。

そこで両社は、これまでの業務提携を一歩進め、中期・長期的に独自AI開発やその基盤を確立するため、互いのコミットメントをさらに強める資本提携へと踏み切りました。

今回の資本提携に関する詳細な開示事項については、以下の資料をご覧ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/149A/tdnet/2837832/00.pdf

なお、本第三者割当増資に係る払込期日は2026年7月６日を予定しております。

（※1）シンカ、株式会社フィックスターズと業務提携 （2026年3月30日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000271.000016795.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000271.000016795.html)

「AIビジョン」の策定と、その第一歩

シンカは本日、当社のAI活用の核となる方針「AIビジョン」を策定し、別途プレスリリースにて公表いたしました（※2）。

AIで、会話を企業の競争力に変える。

当社は、本資本提携をこの「AIビジョン」実現に向けた第一歩と位置づけております。膨大な会話データを高速・低コストで処理し、AIを学習させ続ける基盤を、高速化技術に強みを持つフィックスターズとともに、資本関係を伴う長期的なパートナーシップのもとで築いてまいります。

（※2）AIビジョンの詳細は、本日配信の以下プレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000293.000016795.html

株式会社フィックスターズについて

フィックスターズは、“Speed up your AI”をコーポレートメッセージとして掲げるテクノロジーカンパニーです。計算資源を最大限に活用するソフトウェア最適化技術を駆使し、AIモデルの推論処理と学習プロセスの両面で圧倒的な高速化を実現します。医療、製造、金融、モビリティをはじめ様々な分野で、次世代AI技術の進化を推進しています。

会社名：株式会社フィックスターズ

所在地：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 31階

代表者：代表取締役社長 三木 聡

設立：2002年8月

資本金：554.46百万円

コーポレートサイト：https://www.fixstars.com/(https://www.fixstars.com/)

株式会社シンカについて

株式会社シンカ（東京証券取引所グロース市場・証券コード：149A）は、「ITで 世界をもっとおもしろく」を経営理念に、企業のあらゆる会話をおもしろくすることを使命とするコミュニケーションプラットフォーマーです。

【会社概要】

社名：株式会社シンカ

代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏

所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル10階

設立：2014年1月8日

資本金：397百万円

従業員数：81名（2026年3月末時点）

コーポレートサイト：https://www.thinca.co.jp/(https://www.thinca.co.jp/)

シンカ IR note：https://note.com/thinca_2025(https://note.com/thinca_2025)（事業戦略や成長可能性に関する情報を発信）