事業共創カンパニーRelic、「きのこカンファレンス2026」へはらぺこスポンサーとして出展決定

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗、代表取締役CTO：大庭 亮）は、2026年6月28日(日)に開催される「エンジニアがこの先生きのこるためのカンファレンス2026（通称：きのこカンファレンス2026）」に、はらぺこスポンサーとして出展することをお知らせいたします。

当日のランチセッションには、Relicの共同創業者であり、数多くのプロダクト開発を牽引してきた代表取締役CTOの大庭亮が登壇します。本セッションでは、多くの若手・中堅エンジニアが直面する「エンジニアもビジネス目線を」「事業理解を深めて欲しい」といった曖昧な言葉の正体を、経営、プロダクトマネージャー、営業、現場チームなど、さまざまな文脈に分解して客観的に整理します。ビジネスを取り巻く様々なシーンにおいて、多様な立場から経営とエンジニアリングの両面に関わってきた実践経験をもとに、それぞれの文脈で求められる能力の違いや具体的なアプローチ手法を明快に提示し、これからの時代を生き抜くエンジニアのキャリア形成に向けた知見を共有します。

■「きのこカンファレンス2026」について

「エンジニアがこの先生きのこるためのカンファレンス2026」は、エンジニアが変化の激しい時代を生き抜き、持続的に活躍するための知見やキャリア戦略を共有し合うカンファレンスです。

＜イベント開催概要＞

イベント名： エンジニアがこの先生きのこるためのカンファレンス2026

開催日時： 2026/06/27～06/28

会場： 日本科学未来館 7F 未来館ホール他

主催： きのこカンファレンス2026 実行委員会

参加方法： 事前登録制

公式サイト：https://kinoko-conf.dev/index.html

＜アフターイベント開催概要＞

きのこカンファレンス2026の非公式Afterイベントを開催します。本イベントでは、以下3つのコンテンツを実施予定です。ぜひご参加ください。

・きのこ2026実行委員長ariakiさんとベテランエンジニアによるパネルトーク

・きのこ2026にまつわる『若手』公募LT

・感想戦・懇親会

開催日時：2026/07/09 19:00~21:30

会場：株式会社マイベストオフィス内

申し込みURL：https://tenshoku-draft.connpass.com/event/397574/

■登壇セッション概要

セッションタイトル： 「ビジネスがわかるエンジニア」とは何か？

開催日時： 2026年6月28日(日) 12:55～ Track C（ランチセッション / 15分）

登壇者： 株式会社Relic 代表取締役CTO 大庭 亮

セッション詳細URL： https://fortee.jp/kinoko-2026/proposal/0fb91a85-3f64-4bbf-b2fe-f42df75dce16

■登壇者プロフィール

大庭 亮

代表取締役CTO | Co-Founder

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科に在学中、産業技術総合研究所の技術研修生としてロボット工学の研究やロボット開発に従事した後、DeNAに入社。エンジニアとして主にEC事業領域の新規事業・新規サービスや大手小売業との協働事業であるECサイトやショッピングモールの開発・運用の責任者としてリード。その後、100万人以上のユーザーが利用するスマートフォンアプリの開発や新規事業の開発リーダーを経験。インフラを含め、全体のアーキテクチャの設計～実装まで、幅広い領域を得意とする。

2015年より複数のスタートアップのサービス開発や運用支援、及び技術アドバイザリーに従事した後、2016年、株式会社Relicに参画し、取締役CTOに就任。創業からRelicのテクノロジー領域を牽引しつつ、国内最大規模の新規事業に特化した開発組織を創り上げる。一般社団法人日本CTO協会正会員。多数の企業の技術アドバイザリーや講演・執筆なども手掛ける。

■Relicの開発組織について

Relicは、新規事業開発業界において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績を持つ「事業共創カンパニー」です。組織の約半数を占める開発組織は、戦略立案からプロダクト開発、UI/UX設計、グロース支援に至るまで、事業フェーズ全体をシームレスに支援します。開発目線だけではなく事業家目線を持ち、特定領域に閉じない柔軟性と技術力を武器に、多様な企業との共創をリードし、挑戦の伴走者として新たな価値創出に貢献しています。

従業員・拠点数・グループ社数ともに拡大中のRelicグループでは、日本から数多くの新規事業とイノベーションを共創するため、エンジニア・PdM、事業プロデューサーなど、あらゆる職種において「事業家」としての志を持つ人材を募集しています。新卒および中途において現在ビジネス職・開発職ともに、詳しくはRelic採用サイトをご覧ください。

Relic採用サイトURL：https://relic.co.jp/recruit/(https://relic.co.jp/recruit/?utm_medium=referrals&utm_source=prtimes&utm_campaign=dev_sol&utm_content=recruit)

＜エンジニア向け会社紹介資料＞

https://www.docswell.com/s/relic-recruit/58NVM1-recruit-engineer/1

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/