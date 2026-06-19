琥珀糖づくりで生まれるカケラを新たな魅力へ。輝きを閉じ込めた「鉱物アイス」を6月19日より販売開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマに、アートな体験を届けるプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社（福岡県福岡市）は、琥珀糖「こうぶつヲカシ」の製造過程で生まれる鉱物のようなカケラを散りばめた新商品「鉱物アイス」を、2026年6月19日より公式オンラインストアで発売開始しました。さらに、自分好みにデコレーションを楽しめるトッピング用琥珀糖のオプションもご用意。先行予約では100セット以上を受注し、多くのお客様からご好評をいただいています。

ハラペコラボ公式オンラインストア

https://harapecolab.com/collections/%E3%81%B2%E3%82%93%E3%82%84%E3%82%8A%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%84

ひとくちごとに、鉱物のカケラがきらめく。夏のご褒美アイス

ハラペコラボの代表作である琥珀糖「こうぶつヲカシ」を切り出す際に生まれる色とりどりの小さな寒天のカケラを、【ミルクアイス】と【レモンシャーベット】に散りばめた、夏にぴったりのアイスが登場。まるで鉱物のカケラがアイスの中できらめくような見た目と、ひんやりとした口どけ、寒天菓子ならではのぷるぷるとした食感をお楽しみいただけます。【ミルクアイス】と【レモンシャーベット】を組み合わせ、4個セットと6個セットの2種類で展開いたします。夏の贈り物にはもちろん、頑張った日のとっておきのご褒美にもおすすめです。冷たいアイスの中に、宝石のようなきらめきを閉じ込めた、ハラペコラボらしいアートなフード体験をお届けします。別カートより購入できる「トッピングこうぶつヲカシ」を添えれば、アイスを自分好みに飾る楽しみも広がります。

琥珀糖を切り出す際に生まれる色とりどりの小さな寒天のカケラをアイスに混ぜ込み、カラフルで食感が楽しいアクセントに鉱物アイス【ミルクアイス】

北海道産クリームにクリームチーズを加え、風味とコクを感じながらも後味はすっきりとした味わいに仕上げました。やさしいミルクの風味と、こうぶつヲカシのカケラの食感が重なり、見た目にも味わいにも楽しい一品です。種類別表記：アイスミルク

鉱物アイス【ミルクアイス】鉱物アイス【レモンシャーベット】

レモンシャーベットには、熊本県宇城市産の特別栽培レモンをぎゅっと搾った果汁をたっぷり使用。濃厚な酸味とすっきりした後味が、夏の暑さに疲れた身体を心地よく潤します。さらに、レモンシャーベットの中には、沖縄黒糖、福岡あまおういちご、長崎西海みかん、宮崎マンゴー、大分かぼす味のカラフルなこうぶつヲカシのカケラを散りばめ、九州の恵みを感じられる味わいに仕上げました。種類別表記：氷菓

アイスと一緒に楽しめる「トッピングこうぶつヲカシ」も登場

鉱物アイス【レモンシャーベット】

鉱物アイスとあわせて楽しめる「トッピングこうぶつヲカシ」をオプション商品としてご用意しました。アイスの上にお好みでトッピングすることで、より華やかに、鉱物や宝石のようなきらめきを楽しめます。そのままアイスに添えたり、フルーツと組み合わせて宝石パフェに。炭酸水に浮かべても爽やか。ご自宅でのデザート時間はもちろん、夏のおもてなしや特別な日の演出にもおすすめです。

商品概要

〈冷凍便〉トッピングこうぶつヲカシアイスに乗せるだけで、特別な演出ができる大きな琥珀糖が2個、小さなカケラが4個t程度入る。どんな形が届くかはお楽しみに！

商品名：鉱物アイス6個セット

内容：ミルクアイス3個、レモンシャーベット3個

販売価格：4,536円（税込）

商品名：鉱物アイス4個セット

内容：ミルクアイス2個、レモンシャーベット2個

販売価格：3,024円（税込）

内容量：1個あたり140ml

カップサイズ：直径76mm × 高さ48mm

保存方法：冷凍 -18℃以下

賞味期限：出荷日より30日以上あるものを発送

鉱物アイス6個セット鉱物アイス4個セット

商品名：トッピングこうぶつヲカシ

販売価格：980円（税込）

内容量：27ｇ

保存方法：冷凍 -18℃以下

賞味期限：出荷日より30日以上あるものを発送

※中身の形はランダムでお届けします

購入方法

＜オンライン＞

販売時期：2026年6月19日より販売開始。

発送時期：2026年6月23日より順次発送開始。

配送について： 送料別途・全国発送

購入方法： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

オンラインURL：https://harapecolab.com/

【店頭販売】

ハラペコラボ 福岡店

販売時期：2026年6月19日より販売開始。

所在地： 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-26-7義道ハイム1F

営業時間 ： 10：00～17:00

定休日： 日、祝日（不定休）

TEL： 092-710-1136(#)

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/

(@harapecolab)

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数のメディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ オリジナルグッズ企画開発販売など