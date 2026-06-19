貼るだけで約40日間の位置管理を実現。法人向けシール型Bluetoothトラッカー「LPS-02」提供開始。

Ｔａｎａｋａ Ｔｒａｃｋｅｒ Ｓｙｓｔｅｍ株式会社Bluetoothトラッカー「LPS-02」提供開始

TTS株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：小海悟士）は、物流資産や備品の位置管理を手軽に実現するシール型Bluetoothトラッカー「LPS-02」の提供を開始しました。

厚さ約1mm・重さ約4gの超薄型設計に加え、安全性に配慮した亜鉛イオンバッテリーを採用し、約40日間の連続稼働を実現。物流・資産管理業務の効率化と紛失防止を支援します。

提供開始の背景

物流・備品などの資産管理の現場で増える「見えない」課題

物流・備品管理・リース機器の回収業務などの現場では、資産管理の課題が日常的に発生しています。

・今どこにあるのか分からない

・確認に時間がかかる

・返却漏れや紛失が発生する

資産の位置管理に最適

従来の人手による確認や台帳管理には限界があり、低コストかつ簡単に導入できる位置管理手段が求められています。

こうした背景から注目されているのがBluetoothトラッカーです。

TTS株式会社の「LPS-02」は、貼るだけで導入できる手軽さと実用性を兼ね備え、企業の資産管理業務を大幅に効率化します。

「Bluetoothトラッカー」とは

「Bluetoothトラッカー」のしくみ

Bluetoothトラッカーは、Appleの「Find My ネットワーク」を活用して位置情報を取得するデバイスです。Bluetoothトラッカーが発信する信号を、世界中のAppleデバイスがすれ違い通信で匿名検知し、暗号化された位置情報をクラウドへ送信します。

検知に使われたAppleデバイスの所有者が特定されることはなく、プライバシーに配慮した安全な仕組みです。

位置情報は「TTSプラットフォーム」に共有され、GPSやSIMカードがなくても離れた資産や荷物の位置を確認できます。

貼るだけで使える超薄型Bluetoothトラッカー「LPS-02」

「Bluetoothトラッカー」詳細 :https://tts-tech.co.jp/asset-card/

「LPS-02」は、資産や荷物の位置を手軽に可視化できるシール型のBluetoothトラッカーです。

厚さ約1mm、重さ4gの超薄型・超軽量設計で、封筒・箱・ケース・備品など対象物を選ばず貼り付け可能。

使い捨て運用や大量導入にも適しており、短期～中期の管理用途に最適です。

Bluetoothトラッカー「LPS-02」

さらに、安全性に優れた亜鉛イオンバッテリーを採用し、最大約40日間の連続稼働を実現しています。

「LPS-02」製品ページ :https://tts-tech.co.jp/products/lps-02/LPS-02の主な4つの特長LPS-02の主な4つの特長

１.貼るだけ設置。工具・設定不要ですぐ運用開始

一部をハサミで切り取って電源をON。封筒・箱・ケース・備品など、対象物を選ばず貼り付け可能。

現場スタッフだけで、すぐに運用を開始できます。

２.約40日間稼働の使い捨て設計

短期～中期の管理に最適な省電力設計。

イベント期間や配送～保管のサイクルに最適です。

３.通信SIM不要

LPS-02は、世界中のAppleデバイスとのすれ違い通信を活用して位置情報を取得できるため、SIMカードが不要です。そのため、毎月の通信料がかからず、通信制限エリアでも安定した測位ができます。

４.亜鉛イオンバッテリー採用の安全構造

発火・漏液リスクを抑えた電池を採用し、輸送・保管時の安全性を確保。

リチウム電池の規制を気にせず利用できます。

●バッテリーの安全性

「LPS-02」には亜鉛マンガン系フレキシブルバッテリーを採用しています。

リチウム電池と比較して、発熱・発火・液漏れのリスクを大幅に抑制。

さらに、省電力設計と充電不要構造により、過充電リスクも排除しています。

「LPS-02」紹介動画

位置管理システム「TTSプラットフォーム」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wdgRdfXe6Sg ]

「LPS-02」の位置情報は、専用の管理システム「TTSプラットフォーム」で一元管理できます。

位置管理ソフト「TTSプラットフォーム」

＜主な機能＞

- 地図上での位置表示- 拠点到着・出発通知（ジオフェンス）- 資産検索（管理番号・名称）- 数万台規模の管理に対応

現場の声をもとに継続的な改善・開発を行い、実用性の高いシステムへと進化しています。

導入シーン別 活用例

「TTSプラットフォーム」詳細を見る :https://tts-tech.co.jp/platform/LPS-02 導入シーン別 活用例

１. 配送・物流

荷物やコンテナに貼付することで配送状況を自動追跡。

拠点到着時の通知により、誤配送や滞留の防止に貢献します。

２. 資産・備品管理

共有機材や什器の移動・持ち出し履歴を記録し、所在不明を防止。

棚卸作業の効率化にもつながります。

３. リース・レンタル機器管理

返却漏れや放置品の検知を自動化し、回収業務を効率化。

回収漏れによる損失リスクの低減に貢献します。

GPS・AirTagとの違い ― 用途に応じた最適な選択

比較表 Bluetoothトラッカー「LPS-02」・AirTag・GPSトラッカー

大量の資産を低コスト・貼るだけで管理したい企業様には、LPS-02が最適です。

用途に応じてBluetoothとGPSを使い分けることで、最適な資産管理体制の構築が可能です。

●TTSで取り扱う「Bluetoothトラッカー」ラインナップ

TTS株式会社では、用途に応じて選べるように複数モデルを展開しています。

シール型

貼るだけ・使い捨て・約40日稼働

キーホルダー型

電池交換可・長期運用向け

カード型

最大3年稼働・携行資産向け

今後の展望

物流業界やリース業界では、人手不足や管理コストの増加を背景に、より効率的な資産管理の重要性が高まっています。

TTS株式会社は、「LPS-02」の提供を通じて、これまで可視化が難しかったモノの所在を誰でも簡単に把握できる環境づくりを推進してまいります。

今後も現場の課題解決に寄り添いながら、位置情報技術を活用した新たなサービスの開発・提供に取り組んでまいります。

会社情報

社名：TTS株式会社

所在地：東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター10階

事業内容：GPS・IoT機器の開発、位置情報ソリューションの提供

URL：https://tts-tech.co.jp/

お問い合わせ：お問い合せ(https://tts-tech.co.jp/contact/)／TEL: 03-3518-5910

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