Shopify のサンクスページでクロスセル・アップセルができるアプリ「シンプル購入後アップセル｜お手軽サンクスページでクロスセル」をリリース

株式会社UnReact

「シンプル購入後アップセル｜お手軽サンクスページでクロスセル」は、Shopify ストアの購入後のサンクスページ（注文完了画面）におすすめ商品を表示して、クロスセル・アップセルによる追加購入を促進できるアプリです。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。

表示する商品の選択、リスト・グリッドのレイアウト切り替え、並び順、表示数の上限、ボタンテキストまで、管理画面から細かくカスタマイズできます。購入済みの商品を自動で除外する機能も搭載しており、お客様に毎回新鮮なおすすめ商品を届けられます。

ノーコードでサンクスページに追加でき、初期設定ガイド付きで簡単に導入できます。料金は Basic Plan 月額 ＄9.99 で、1週間の無料体験が可能です。年払いで実質2ヶ月無料でお得にご利用いただけます。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-078-ur-thanks-crosssell?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-078-ur-thanks-crosssell/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプル購入後アップセル｜お手軽サンクスページでクロスセル」について

シンプル購入後アップセル｜お手軽サンクスページでクロスセル

Shopify のサンクスページにクロスセル商品を表示して追加購入を促進できます。

「シンプル購入後アップセル｜お手軽サンクスページでクロスセル」は、Shopify の購入後のサンクスページにおすすめ商品を表示できるアプリです。お客様が購入手続きを完了した直後のサンクスページに、ストアオーナーが厳選したクロスセル商品を自動で表示できます。購入意欲が高いタイミングで関連商品を提案することで、アップセル・クロスセルによる売上アップが期待できます。表示する商品は管理画面から自由に選択でき、レイアウトや並び順、表示数の上限、ボタンテキストまでカスタマイズ可能です。購入済みの商品を自動で除外する設定もあり、お客様に毎回新鮮なおすすめが届きます。

主な特徴は以下のとおりです。

■ サンクスページにクロスセル商品をノーコードで表示実際にアプリの導入した際の表示例

購入後のサンクスページにおすすめ商品を表示できます。

お客様が購入手続きを完了した直後のサンクスページに、おすすめのクロスセル商品をノーコードで表示できます。 購入意欲が最も高いタイミングで関連商品を提案することで、追加購入のきっかけを自然に作ることができます。Shopify のサンクスページをカスタマイズして、売上アップにつなげましょう。

■ 表示する商品を自由に設定クロスセル商品設定画面（左）と実際の表示（右）

管理画面からサンクスページに表示する商品を自由に選択できます。

管理画面の「クロスセル商品設定」から、サンクスページに表示したい商品を自由に選択できます。 Shopify の商品選択画面（リソースピッカー）から直感的に商品を追加・削除できるため、季節やキャンペーンに合わせておすすめ商品を簡単に入れ替えられます。購入済みの商品を自動で除外する設定も搭載しており、お客様に毎回新鮮な商品を提案できます。

■ レイアウトや並び順、表示数をカスタマイズアプリ設定画面（左）と実際の表示（右）

リスト・グリッドのレイアウトや並び順、表示数を自由に設定できます。

リスト表示・グリッド表示の2種類のレイアウトに対応しており、並び順や表示数の上限も設定画面から自由にカスタマイズできます。 並び順は「任意の並び順」と「毎回ランダム表示」から選択でき、ストアの雰囲気や商品数に合わせて柔軟に調整できます。Shopify のサンクスページを、ストアのブランドに合った見た目にカスタマイズしましょう。

■ サンクスページで直接カートに追加・今すぐ購入カートに追加ボタンと今すぐ購入ボタンの表示例

サンクスページから直接カートに追加・今すぐ購入できます。

おすすめ商品は、サンクスページから直接「カートに追加」または「今すぐ購入」ボタンで購入に進むことができます。 バリアントや数量の選択にも対応しており、お客様がスムーズに追加購入できる導線を提供します。「カートに追加」「今すぐ購入」「売り切れ」のボタンテキストもカスタマイズ可能で、ストアの世界観に合わせた表現に変更できます。

■ 初期設定ガイド付きで簡単導入初期設定ガイド画面

アプリ内の初期設定ガイドに従うだけで簡単に導入できます。

アプリ内に初期設定ガイドが用意されており、ステップバイステップの手順に従うだけで、コーディング不要でサンクスページへのクロスセル表示を簡単に始められます。 テーマへのブロック追加からクロスセル商品の設定まで、画面の案内に沿って進めるだけで完了します。Shopify のサンクスページに商品を表示するのが初めての方でも安心して導入いただけます。

▼参考記事

- Shopify のサンクスページに商品を表示してクロスセルできるアプリ5選！購入後のアップセルで売上アップする方法を解説！(https://qiita.com/eijiSaito/items/182f7b52e62c65d932ff)- Shopify のサンクスページにクロスセル商品を表示できるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-078-ur-thanks-crosssell)- Shopify のサンクスページに商品を表示してクロスセル・アップセルする方法を徹底解説(https://unreact.jp/blog/shopify-thanks-page-crosssell)- 【2026】Shopify のサンクスページにおすすめ商品を表示できるアプリ17選！(https://unreact.jp/blog/shopify-thanks-page-crosssell-app-17-selection)- シンプル購入後アップセル｜お手軽サンクスページでクロスセル ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-078-ur-thanks-crosssell/guide)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/