「J:COM BS」2026年7月の番組情報

JCOM株式会社

JCOM BS 株式会社（J:COM BS、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齊藤 裕弘）の、2026年7月の番組情報をお知らせします。国内外の人気ドラマをはじめ、日本の歌謡番組や国内サスペンスなど、バラエティ豊かなラインナップを全国無料放送でお届けします。さらに、特別企画として時代劇ドラマ『大江戸捜査網』の放送内で流れるキーワードを見て応募すると、抽選で旅行券が当たる【『大江戸捜査網』を見て旅に出よう！】キャンペーンを実施します。

＜おすすめ作品＞

■時代劇■＜あさ５はん時代劇＞

(C)日活『大江戸捜査網』

死して屍拾う者なし！杉良太郎主演。

隠密支配である旗本寄合席から指令を受けた

秘密潜入捜査員こと【隠密同心】たちが変装、潜入、囮など様々な手段を駆使し、事件の裏にはびこる江戸の悪を斬り捨てていく痛快時代劇！

＜放送日時＞

7月1日（水）スタート

毎週（月～金）あさ5時30分～

■中国ドラマ■

(C)Bliss Tigris Media【BS初放送】『漠風吟（ばくふうぎん） 偽りの公主、熱砂の愛』

エキゾチックな魅力あふれるハーニー・コーズー＆ファン・イールン主演！運命を切り拓くため、名を捨て、過去を捨てた美しき公主。彼女が歩むのは、愛と偽りと裏切りが渦巻く、熱砂の大地。

信念のために公主の身分を捨てて生きるヒロインと３人の男の愛と裏切り、そして熱砂の大地の覇権をめぐる熾烈な闘争が、感動の嵐を巻き起こす。



＜放送日時＞

7月15日（水）スタート

毎週（月～金）午前10時00分～

■韓国ドラマ■

(C)2018 TV Chosun『不滅の恋人』

ユン・シユン×チン・セヨン×チュ・サンウク主演！

15世紀に実在した首陽（スヤン）大君と弟、安平（アンピョン）大君の対立をモチーフに、1人の女性をめぐるラブストーリーを軸にした新たな物語をドラマチックに描く。



＜放送日時＞

7月8日（水）スタート

毎週（月～金）午前11時30分～

再放送 毎週（月～金）よる11時00分～

(C) ＳＢＳ 原作：久坂部 羊「神の手」（幻冬舎文庫）『医師ヨハン』

演技派俳優チソン主演！

医師であり作家の久坂部羊の小説「神の手」原作のヒューマンメディカルドラマ。医療現場で働く若者たちの成長と葛藤を描く。



＜放送日時＞

7月17日（金）スタート

毎週（月～金）午後3時30分～

再放送 毎週（月～金）あさ7時00分～





■国内作品■

(C)2017 YUME GROUP CO.,LTD.『50周年記念小林幸子in日本武道館～夢の世界～』

＜放送日時＞

放送日時： 7月5日（日） 午後 4時45分～

再放送： 7月11日（土） あさ 5時45分～

(C)劇団俳優座/ＴＢＳ『西村京太郎サスペンス・冤罪』

＜放送日時＞

放送日時： 7月15日（水） よる 6時30分～

(C)GAORA『闘牌一閃！麻雀エキサイトスタジアム』

＜放送日時＞

放送日時： 7月5日（日）スタート

毎週（日）よる 11時00分～

■【『大江戸捜査網』を見て旅に出よう！】キャンペーン

「J:COM BS」では、番組をさらにお楽しみいただけるよう2026年7月20日（月）から2026年7月23日（木）の間、【『大江戸捜査網』を見て旅に出よう！】キャンペーンを施します。期間中に時代劇ドラマ『大江戸捜査網』をご覧いただいた方の中から、抽選で10名様に【旅行券3万円コース】が当たります。

番組の放送内で流れるキーワードを確認し、公式サイトから応募が可能です。詳細は「J:COM BS」公式サイトをご覧ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1919_1_8b6d720d47f504d7c2e2b8f3439cfa96.jpg?v=202606190252 ]



そのほか、様々なエンタメ番組を放送する予定です。今月も「J:COM BS」で無料放送をお楽しみください。





【「J:COM BS」について】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1919_2_f2f5683c029b2ffe45a81a10d79af40c.jpg?v=202606190252 ]