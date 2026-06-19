「2025年くまモン利用商品」年間売上高1,503億円！～2011年からの累計売上高は、1兆7,725億円～

熊本県

熊本県（知事：木村 敬）は、2025年（1月～12月）における、民間企業・団体によるくまモンを利用した商品等の売上高合計を発表しました。2025年の売上高は1,502億6,170万円であり、8年連続で1,500億円を突破する売上高を記録しました。また、2011年の調査開始からの売上高の累計は、1兆7,725億円で、改めてくまモンの人気を裏付ける結果となりました。

2025年くまモン利用商品売上高の調査結果

全体の売上高では、昨年と比較して、約124億円減少（前年比：92.３%）したものの、食品分野における海外利用が約３億円増加（前年比：118.2%）しました。

■２０２５年くまモン利用商品年間売上高 1,503億円

■累計売上高※2011年の調査開始からの累計 １兆7,725億円

調査結果の概要

※ 今回調査分は最終小売価格（推計）の合計額となります。

※ 「県内企業等」とは、熊本県内に本店（本社）がある企業の商品、若しくは熊本県内で製造された

商品で、熊本県内から輸出して販売された商品の売上高です（県が許諾した一部県外企業の商品の

売上高を含む）。

※ 「海外企業等」とは、海外での利用について、ＡＤＫエモーションズ（株）が許諾して販売された商

品の売上高です。

- 昨年（2024年）と比較して、食品での利用がほぼ同額（約5.8億円（0.5％）減少）で、非食品（グッズ等）での利用が、約118億円（41.3％）の減少となりました。- 食品での利用は、農産物の売上高は増加したものの、販売終了となった商品があったことから、ほぼ同額となりましたが、海外利用（県内企業等）分は約３．０億円（２３．１％）伸びています。- 非食品（グッズ等）での利用は、一部高額商品の売上高減少等の影響で減少しました。