OPPOは6月25日、スマートフォン「OPPO Reno Aシリーズ」の最新機種「OPPO Reno15 A」を各MNO、MVNO、量販店、ECサイトで発売する。カラーは、オーロラブルー、トワイライトネイビー、アフターグロウピンクの3色展開。公式オンラインストア価格は、メモリー8GB/ストレージ128GBモデルが6万4800円、12/256GBモデルが7万6800円。●バイパス充電や独自のトリニティエンジンでさらに長期間使えるシリーズ最新モデルは、従来モデルか