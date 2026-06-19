OUR ARENA　もっと“みんな”が楽しいアリーナへ

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沖縄バスケットボール株式会社


　琉球ゴールデンキングスは、2026年9月に開幕するB.PREMIERという新たなステージにおいても、「沖縄をもっと元気に！」の活動理念のもと、常に挑戦を続けていきます。




　そして、沖縄から世界に通用するエンターテインメントを目指し、「OUR ARENA もっと“みんな”が楽しいアリーナへ」という考えのもと、2026-27シーズンからホームゲーム体験をさらに進化させる新たな挑戦を始めます。



「OUR ARENA もっと“みんな”が楽しいアリーナ」




　それは、選手や球団だけではなく、ファンの皆さま、その家族や友人、そして地域の皆さま。この場所に集う“みんな”と共につくるアリーナです。


　バスケットボールが大好きな方はもちろん、初めてアリーナを訪れる方も。そして、子どもから大人まで、アリーナに足を運んでくださる皆さまにとって、アリーナが単なる試合会場ではなく、集い、楽しみ、思い出をつくることができる場所となることを目指します。




▽「OUR ARENA　もっと“みんな”が楽しいアリーナへ」新たな挑戦




OUR VISION


「VISIONフロア」で新たなスポーツエンターテインメントの可能性を描く






OUR GORDY AREA
「ゴーディーエリア」の登場で子どもから大人までホームゲームの楽しみを広げる





OUR TIME


世代を超えて集い、同じ時間を共有できる「わいわい広場」の新設






　私たちは、スポーツには人を集め、人をつなぎ、地域を元気にする力があると本気で信じています。


　だからこそ、試合だけでなく、アリーナ全体の体験価値を高め、多くの方々に愛される場所をつくり続けていきます。




　琉球ゴールデンキングスはこれからも、もっと“みんな”が楽しいアリーナを目指し、沖縄サントリーアリーナから新たな挑戦を続けてまいります。




▽OUR ARENAの特設ページはこちら


https://goldenkings.jp/our-arena/



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OUR ARENA


もっと“みんな”が楽しいアリーナへ



各特設ページはこちら




▽OUR VISION


https://goldenkings.jp/our-arena/vision-floor/




▽OUR GORDY AREA


https://goldenkings.jp/our-arena/our-gordy-area/




▽OUR TIME


https://goldenkings.jp/our-arena/our-time/


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