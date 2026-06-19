オリゼ、米麹の自然な甘みで仕上げた「オートミールクランチ」を7月1日に発売

株式会社オリゼ

日本の伝統発酵技術を用いて社会課題解決を目指す株式会社オリゼ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉泰英）は、米麹由来の甘味を活かした「オートミールクランチ」を、2026年7月1日（水）より公式オンラインストアにて一般販売いたします。これに先立ち、6月19日（金）よりLINE・メールマガジン登録の方を対象とした先行販売を開始します。

■ 開発の背景

オリゼは「発酵の力で、おいしさと健やかさを両立する」ことをめざし、米麹甘味料を活かした製品開発に取り組んでいます。

今回発売する「オートミールクランチ」は、米麹甘味料を100%使用した豊かな自然な甘みと、オートミールのザクザクが特徴です。持ち運びにも便利なつまめるクランチスタイルで、毎日のおやつに取り入れられる罪悪感の少ないスナックを目指しました。

■ 販売概要

商品名：オートミールクランチ

フレーバー：プレーン・チョコ・カカオニブ

内容量：40g

先行販売：2026年6月19日（金）～ ※LINE・メルマガ会員限定

一般販売：2026年7月1日（水）

販売チャネル：オリゼ公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon

■ 商品の特長

● オートミールクランチ プレーン

噛むほどに広がる米麹のやさしい甘さと、オートミールの香ばしさ。素材だけで完成するナチュラルな味わいをクランチスタイルでお楽しみいただけます。

1. 噛めば噛むほど米麹の甘味が溢れ出す

2. 「甘いもの欲」を1粒で満たす

3. 卵・乳製品不使用。植物性由来の素材をベースに仕上げたクランチ

● オートミールクランチ カカオニブ

”噛むほど広がるカカオニブ”の大人な風味があなたのおやつ時間を彩ります。

1. “ちょっと贅沢な日”のための大人の一粒

2. 卵・乳製品不使用。植物性由来の素材をベースに仕上げたクランチ

3. カカオニブ×アーモンドスライスでリッチな味わい

● オートミールクランチ チョコ

一口食べるとココアの香りと米麹甘味料の甘みに包まれる、チョコ体験をお楽しみいただけます。

1.「甘いもの欲」を1粒で満たす

2. 卵・乳製品不使用。植物性由来の素材をベースに仕上げたクランチ

3. 米麹とココアの掛け算でまるでチョコ体験

■ 卸でのお取り扱いについて

小売店・飲食店など、卸でのお取引をご希望の事業者さまは、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ：https://www.oryzae.site/contact

■ 株式会社オリゼについて

私たちは、米麹由来の発酵甘味料「オリゼ甘味料」を通じて、人々の健康増進や社会課題の解決に取り組み、未来の子供たちや地球にとってより良い環境を作る、循環型社会を作り出すことを目指しています。当社のミッションである「FIVE WIN」は、生活者・生産者・地球環境・伝統文化、企業成長を目指す“五方よし”の実現に向けた価値提供を行っています。発酵技術を駆使して社会課題を解決し、食だけにとどまらないイノベーションを起こしていきます。

過去のメディア掲載例

WITH（2022年9月） 麹の可能性を最大限に生かして新しい価値を社会に届ける(https://novolba.com/media/%E9%80%9F%E5%A0%B1start-up-now-%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%BC-%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9-%E3%83%BB-%E5%B0%8F%E6%B3%89-%E6%B3%B0%E8%8B%B1-%E3%81%95/)

新R25（2022年9月） 売り上げは1年で16倍に。発酵食品D2Cベンチャー「ORYZAE」が熱狂的“口コミ”を生み出せるワケ(https://r25.jp/articles/928885030185336832)

下野新聞（2024年4月） 米麹専用工場を確保 宇大発ベンチャーのオリゼ 主力のグラノーラ増産も(https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/886441)

電通報（2024年7月） 日本の「発酵文化」を、「発酵哲学」へ昇華させたい｜ウェブ電通報(https://dentsu-ho.com/articles/8990)

日経MJ（2024年9月） 「まるで卵」食品広がる 調味料やスイーツで開発続々 - 日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB078Z30X00C25A4000000/)

■ 会社概要

会社名 ：株式会社オリゼ

代表取締役：小泉泰英

住所 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

企業サイト：https://www.oryzae.site/

メール ：info@oryzae.site

電話番号 ：03-6555-2346

公式ライン：https://lin.ee/S5BKW7y6